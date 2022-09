TV Neerstedt biegt im Landkreisderby einen Acht-Tore-Rückstand noch zum 27:25 um

Von: Jürgen Prütt

Zum Schluss voll da: Neerstedts Jette Weiland (am Ball) erzielte ihre beiden Treffer in den letzten zweieinhalb Minuten des Landkreisderbys. © Tamino Büttner

Neerstedt – Was für eine Willensleistung! Mit einem 11:17-Rückstand waren die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt im Landkreisderby bei der HSG Hude/Falkenburg in die Pause gegangen. Die Partie schien gelaufen. Zu „alt“ hatten die Neerstedterinnen in den ersten 30 Minuten ausgesehen. Beim 9:17 (28.) lagen sie bereits mit satten acht Toren im Hintertreffen.

Doch es kam anders: Nach der Halbzeit wirkte die Neerstedter Mannschaft wie verwandelt. Beim 19:19 (40.) durch Katharina Stuffel war der Rückstand wettgemacht – am Ende triumphierte die Crew von Trainerin Cordula Schröder-Brockshus beim Nachbarschaftsrivalen mit 27:25. In der Tabelle hat sich der TV Neerstedt mit nun 3:3 Zählern aus drei Spielen auf Rang Sieben verbessert. Die HSG Hude/Falkenburg findet sich ohne Pluspunkt am Ende des Tableaus wieder.

Ihr Team sei die Sache in der ersten Halbzeit „zu verkopft“ angegangen, meinte Cordula Schröder-Brockshus. „Wir wussten, dass etwas drin ist, haben dann aber wilde Sachen gespielt.“ Beide Mannschaften hatten zunächst ihre liebe Mühe mit der extrem kleinlichen Regelauslegung der Schiedsrichter Georg Hesselbarth und Stefan Schminke. „Die ahnden zunächst jeden Kontakt mit einer Zeitstrafe“, berichtete Cordula Schröder-Brockshus. So standen für beiden Mannschaften nach einer Viertelstunde bereits drei Hinausstellungen zu Buche. „Zum Glück wurde das im Laufe der Partie besser“.

Mitte der ersten Halbzeit hatte die Trainerin der Gäste ihre Deckung defensiver aufgestellt und Celina Struß für Anna Rippe in den rechten Rückraum beordert. Damit bewies sie ein glückliches Händchen. „Celina hat mit Nadja Albes auf außen super zusammengespielt“, hob die 29-Jährige ihre rechte Angriffsseite hervor. Greifbar war der Sieg beim 16:18 (37.). „Wir wussten, dass bei Hude schnell die Köpfe runter gehen, wenn es mal nicht läuft.“ So sollte es dann auch kommen. Beim 21:20 (48.) – Nadja Albes hatte per Siebenmeter getroffen – war die ersten Führung geschafft. Jette Weiland und Katharina Stuffel beseitigten mit ihren Toren zum 26:23 (59.) letzte Zweifel am ersten Saisonsieg des TV Neerstedt. Der Schlusspunkt durch Hudes Malin Blankemeyer ging im grün-weißen Jubel unter. Nadja Albes avancierte im Derby mit insgesamt elf Treffern zur besten Werferin. Katharina Stuffel war an alter Wirkungsstätte fünfmal erfolgreich.

Stenogramm HSG Hude/Falkenburg – TV Neerstedt 25:27 (17:11) HSG Hude/Falkenburg: Alfs - Meyer, Kleefeldt (1), Blankemeyer (10), Tiedeken, Tirschler (1), Winter, Urban, Stahlkopf (8/3), Engel (1), Hoffmann, Bredehorst (4) TV Neerstedt: von Seggern, Huntemann - K. Stuffel (5), Storck, Albes (11/3), Hanuscheck (3), Struß (1), Windhorst, Weiland (2), Maus, J. Stuffel (3), Sempert, Rippe (2/2), Voigt Siebenmeter: HSG 7/3, TVN 9/5 Zeitstrafen: HSG 7, TVN 6 Schiedsrichter: Georg Hesselbarth/Stefan Schminke