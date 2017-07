Sevimli-Brüder bei TSV vereint

Zinar Sevimli stürmt in der Saison 2017/2018 für den Kreisligisten TSV Ippener. - Foto: Marquart

Groß Ippener - Die Saisonvorbereitung des Fußball-Kreisligisten TSV Ippener begann für Chawkat El-Hourani mit einer herben Enttäuschung. Beim Trainingsauftakt am Montagabend fehlte Germain Martens. Eigentlich war der Wechsel des Angreifers vom TV Jahn an die Dorfstraße beschlossene Sache. Doch nun machte der 24-Jährige einen Rückzieher. „Er hat mich telefonisch informiert, dass er nach Bremen geht. Das hat mich tüchtig geärgert“, schimpfte TSV-Coach El-Hourani.

Doch insgesamt überwiegt bei ihm die Vorfreude. Denn auch ohne Martens sind es immer noch sieben neue Akteure, die den Vorjahressechsten verstärken werden. „Dadurch habe ich jetzt vor allem im Offensivbereich eine Riesenauswahl“, frohlockt El-Hourani.

Rechtsverteidiger Hamsa Younes und Stürmer Kenneth Thomas Eze trugen zuletzt ebenfalls das lila-weiße Trikot des TV Jahn. Allerdings ist auch bei Eze noch nicht gewiss, ob er wirklich für den TSV auflaufen wird. Der 19-Jährige hofft auf einen Studienplatz in den USA. „Wenn das nicht klappt, spielt er bei uns“, erläutert El-Hourani. Zudem konnte er seinen „Meisterspieler“ Ahmed Sheiki reaktivieren. Mit RW Hürriyet gewannen sie in der Saison 2012/2013 gemeinsam den Titel in der 1. Kreisklasse.

El-Houranis „Königstransfer“ ist Zinar Sevimli. Der 24-Jährige wechselt vom Bremen-Ligisten SV Werder III in die Samtgemeinde Harpstedt. Zuvor kickte der Angreifer auch schon beim FC Hude, VfB Oldenburg II, TSV Oldenburg und RW Hürriyet. Nun kommt es zur „Familienzusammenführung“ mit seinem älteren Bruder Hayri. Der 26-Jährige war schon in der Winterpause vom KSV Hicretspor zum TSV Ippener gekommen.

Inwieweit Außenverteidiger Saido Darwesh, Innenverteidiger Ahmad Xemgin und Mittelfeldmann Eido Asim den Ippeneranern weiterhelfen, bleibt abzuwarten. Das Trio stammt vom Bookholzberger TB.

Allerdings muss El-Hourani auch einen schmerzhaften Verlust verkraften: Miki Blümel hat sich dem Bezirksliga-Aufsteiger SV Baris Delmenhorst angeschlossen. Der 23-Jährige war in der abgelaufenen Serie mit 14 Treffern bester TSV-Torjäger. „Ich hätte Miki sehr gerne behalten. Aber Baris hat ihm einen Job besorgt, und Arbeit geht nun mal vor. Schließlich kann ich ihm nicht die Zukunft verbauen“, sagt El-Hourani.

Der 51-Jährige muss außerdem auf Keeper Daniel Ammermann verzichten, der sich dem TV Munderloh II angeschlossen hat. Da Tuna Sahinkaya „aktuell nicht erreichbar“ ist, steht El-Hourani in Jens Dekarski momentan nur ein gelernter Schlussmann zur Verfügung. „Wir sind noch an einem weiteren Torhüter dran, aber das gestaltet sich leider schwierig“, sagt der TSV-Coach.

Leicht problematisch gestaltet sich auch die Trainingsarbeit selbst. „Bei uns ist eine Riesenbaustelle. Die Beleuchtung und die Bewässerung werden gemacht“, berichtet El-Hourani. Aus diesem Grund muss er mit seiner Crew auf den Nebenplatz ausweichen. Außerdem konnte er deshalb bislang erst ein Testspiel vereinbaren, und zwar für Dienstag, 25. Juli, 19 Uhr, beim Bezirksligisten SV Tur Abdin Delmenhorst. Bereits fünf Tage später geht es in der ersten Kreispokalrunde zum Bezirksliga-Absteiger FC Hude (Sonntag, 30. Juli, 15 Uhr). - mar