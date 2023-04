Marvin Wasmuth zieht das Momentum auf Harpstedts Seite

Munderloh lässt erneut Punkte liegen

Tor erzielt und für die neue Saison zugesagt: Andreas Kari (links gegen Wildeshausens Florian Düser) stürmt auch weiterhin für den TV Dötlingen.

Landkreis – „Was für ein geiles Wochenende!“ Thorsten Graf, der Trainer des Fußball-Kreisligisten Harpstedter TB, bekam das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Am Freitag hatte seine Crew durch einen Last-Minute-Sieg gegen den Ahlhorner SV die Tabellenführung erobert. Vergoldet wurde das 2:1 dann am Sonntag durch die 1:3-Niederlage des TV Munderloh beim VfL Stenum II. Somit hat der HTB im Titelkampf einen Punkt Vorsprung auf den Konkurrenten und zusätzlich noch ein Spiel mehr in der Hinterhand.

FC Huntlosen – TV Jahn 0:5 (0:1): Schlusslicht Huntlosen hielt gegen den Tabellensechsten lange Zeit gut mit. „Wir hätten auch durchaus in Führung gehen können“, sagte Trainer Georg Zimmermann. Allerdings setzte Nils Heimann einen Freistoß aus aussichtsreicher Position nur in die Jahn-Mauer, und Lukas Bünz köpfte den Ball knapp neben das Delmenhorster Gehäuse. Stattdessen hielt Pascal Sroka nach einem Freistoß auf den zweiten Pfosten den Fuß hin und erzielte das 1:0 für die Gäste (21.). „Auch danach haben wir weiter gut mitgespielt“, fand Zimmermann. Tom Bockmeyer erhöhte auf 2:0 (58.). Beim 3:0 durch Pascal Hoppe hatte Zimmermann „eine klare Abseitsstellung“ ausgemacht (62.). Nun gingen bei seiner Mannschaft die Köpfe runter. Ein zu kurz geratener Rückpass von Heimann ermöglichte Marc Pawletta das 4:0 (80.). Pawletta setzte wenig später auch noch das 5:0 drauf (81.). Mit einigen tollen Paraden verhinderte Huntlosens starker Torhüter Florian Grotelüschen eine höhere Niederlage.

Harpstedter TB – Ahlhorner SV 2:1 (1:0): Im Titelkampf schlug sich Fortuna auf Harpstedts Seite. Es lief bereits die dritte Minute der Nachspielzeit, als der eingewechselte Verteidiger Marvin Wasmuth das 2:1 erzielte – und damit einen Platzsturm auslöste. „Da war die Hölle los!“, berichtete Thorsten Graf. Allerdings war der HTB-Coach auch so ehrlich, den Sieg als „glücklich“ zu bewerten. Sein Team war durch Niklas Fortmann, der einen Eckstoß von Jakob Wehrenberg verwertete (45.+1), mit einer 1:0-Führung in die Pause gegangen. „Trotzdem waren wir nicht griffig genug“, monierte Graf. Das wurde in der zweiten Halbzeit nicht besser. „Ahlhorn hat uns den Schneid abgekauft“, gab Graf zu. Deshalb war das 1:1 durch Justin Luft nicht unverdient (66.). Kurz vor Schluss hätten die Gäste die Partie sogar komplett drehen können. Doch das vereitelte HTB-Keeper Henrik Reineberg mit einer Glanzparade. Im Gegenzug entfachte Wasmuth dann einen Harpstedter Jubelorkan. Nachdem Konkurrent Munderloh zuvor schon gegen den VfL Wildeshausen II (4:4) und den VfR Wardenburg (1:1) vier Punkte liegen lassen hatte, kamen in Stenum noch drei weitere hinzu. „Das hätte ich nicht gedacht! Das Momentum ist definitiv bei uns, aber entschieden ist noch nichts“, sagte Graf.

Beckeln Fountains – KSV Hicretspor 4:2 (2:1): Durch den Sieg kletterte Beckeln in der Tabelle auf Rang zehn und kann in den fünf ausstehenden Begegnungen nicht mehr auf einen der beiden Abstiegsplätze zurückfallen – ein schöner Erfolg für den Liganeuling! In der zerfahrenen Partie hatte Ahmad Diab den Tabellenvorletzten zunächst mit 1:0 in Front gebracht (12.). Timo Gralheer (28.) und Jonas Evers (40.) verliehen Beckelns Feldüberlegenheit in Zählbarem Ausdruck – 2:1. Nach Wiederanpfiff glich Ali-Burak Arikan zum 2:2 aus (50.). Anschließend verwandelte Lennart Lange einen Eckball direkt zum 3:2 (56.). „Hicretspor hat alles versucht“, berichtete Fountains-Coach Matthias „Jupp“ Büsing, der bis in die Schlussminute zittern musste, ehe Janes Evers mit dem 4:2 alles klar machte (90.). „Im Endeffekt haben wir aber verdient gewonnen“, erklärte Büsing.

TV Dötlingen – VfL Wildeshausen II 6:1 (3:1): Mann des Spiels war zweifellos Shqipron Stublla. Mit einem lupenreinen Hattrick sorgte Dötlingens Knipser für das 3:0 (7./11./23., Foulelfmeter) und ballerte sich mit jetzt 32 Saisontreffern an die Spitze der Torjägerliste. In der zweiten Halbzeit glänzte Stublla dann als Vorbereiter. Zu den Toren von Joost Hoffrogge (51./90.) und Andreas Kari (79.) lieferte er jeweils den Assist und war damit an sämtlichen „Buden“ seines Teams beteiligt. „Shqipron spielt in einer anderen Liga! Wir haben ihn einfach nicht in den Griff bekommen“, sagte VfL-Coach Selcuk Keyik. Trotzdem witterte seine Elf kurzzeitig Morgenluft. „Zwischen der 30. und 45. Minute haben wir das Fußball spielen eingestellt – deshalb war ich zur Pause ziemlich stinkig“, ärgerte sich TVD-Trainer Markus Welz. Seinem Routinier Bartosz Drozdowski war ein Eigentor zum 1:3 unterlaufen (37.). Anschließend steuerte Daniel Wollenberg allein aufs Dötlinger Tor zu, verzog aber (44.). „Das hätte das 2:3 sein können“, sagte Welz. Er war aber schnell versöhnt, weil sein Team in der zweiten Hälfte sofort wieder Gas gab. Am Ende waren die Krandel-Kicker mit dem Ergebnis gut bedient: Zweimal verhinderte die Latte einen weiteren Treffer von Shqipron Stublla. „Das war ein schöner Abend, zumal uns Andreas Kari bestätigt hat, dass er auch in der nächsten Saison bei uns bleibt“, freute sich Welz über den Sieg und die Zusage seines Angreifers.