Wappler finisht ersten Halbmarathon

Wildeshausen – Sommerpause? Kennen die Aktiven des Wildeshauser Lauftreffs (WLT) nicht! In den vergangenen Tagen war der WLT gleich bei mehreren Wettbewerben vertreten.

Am Bremer Brückenlauf, der sich mit mehr als 1000 Teilnehmern mittlerweile zu einem großen Volkslauf entwickelt hat, beteiligten sich auch Elisabeth Wappler, Maria Schmitt, Panja und Holger Heuermann. Der Brückenlauf beginnt und endet in der Nähe des Werdersees und führt entlang der Weser in Richtung Innenstadt. Dabei passieren die Läufer die Schlachte und die Europastadt, um dann auf der anderen Weserseite durch Schrebergärten wieder Richtung Start-/Zielbereich zu gelangen.

Das WLT-Quartett nutzte die abwechslungsreiche und sehr flache Strecke für neue persönliche Bestzeiten. Im Halbmarathon überquerte Holger Heuermann den Zielstrich nach 2:02:25 Stunden als 33. der Altersklasse M 50. Zeitgleich kam Elisabeth Wappler, die ihren ersten Halbmarathon finishte, als Achte der W 35 an. Maria Schmitt belegte in 2:07:26 Stunden Rang sechs der W 50. Über zehn Kilometer lief Panja Heuermann in 1:04:36 Stunden auf Platz 18 der W 50.

Derweil startete Andreas Grüter beim Hamburg-Triathlon über die olympische Distanz. Nach 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 Kilometern auf dem Rad und zehn Kilometern laufen blieb die Uhr für den Huntestädter nach 2:42:08 Stunden stehen. Mit diesem Ergebnis wurde Grüter 763. der Gesamtwertung und 100. der Senioren 1.

WLT-Organisator Fritz Rietkötter absolvierte sogar einen „Doppeldecker“, bestehend aus je einem Marathon an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Zunächst startete der Wildeshauser beim Lost-Place-Marathon um das Elbwasserwerk Kaltehofe, den er in 4:44 Stunden hinter sich brachte. Den Billerhuder Insel-Marathon tags darauf absolvierte er in 4:37 Stunden sogar schneller.

„In Summe zeigt das einmal mehr, dass wir im Wildeshauser Lauftreff eine große Vielfalt bezüglich der persönlichen Laufstrecken und Laufziele haben. Und Triathlon können wir auch“, sagte Rietkötter mit einem Schmunzeln.