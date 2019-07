„Von der Kreisliga zu reden, wäre vermessen“

Für Beckeln am Ball: Trainer Matthias Büsing (M.) und seine Neuverpflichtungen Luca Weichler (l.) und Christian Schierenbeck. Foto: Marquart

Beckeln – Als Matthias Büsing im Juli 2017 als Trainer bei den Beckeln Fountains einstieg, hatte er ein klares Ziel vor Augen: die 1. Fußball-Kreisklasse. Damals kickte der 2014 gegründete Verein noch zwei Etagen tiefer. Für die Verwirklichung seines Plans hatte Büsing, der von allen nur „Jupp“ gerufen wird, vorsichtig „drei, vier Jahre“ angesetzt. Doch der Club aus der Samtgemeinde Harpstedt nahm auch diese Hürden im Eiltempo. Nach den Aufstiegen Nummer drei und vier binnen fünf Spielzeiten sind die Fountains bereits 2019 am Bestimmungsort angekommen.

„Aber jetzt vom Sprung in die Kreisliga zu reden, wäre vermessen“, sagt Büsing. Stattdessen peilt der 47-Jährige mit seiner Crew in der Saison 2019/2020 einen einstelligen Tabellenplatz an. „Das ist eine große Range: Die Eins ist einstellig, aber auch die Neun, wobei mir die Vier lieber wäre als die Acht“, philosophiert der gebürtige Wildeshauser. Höhere Ambitionen verbieten sich seiner Ansicht nach aufgrund der starken Konkurrenz wie den Kreisliga-Absteigern Delmenhorster TB und SV Achternmeer. „Wenn die zusammenbleiben und regelmäßig trainieren, ist das schon eine andere Nummer“, meint Büsing.

Der Siegeszug der erfolgsverwöhnten Fountains endete in der vergangenen Serie abrupt mit dem 2:3 gegen den SC Colnrade. Es war Beckelns erste Niederlage nach 22 Monaten und saisonübergreifend 42 Partien. „Anschließend haben wir das Verlieren gelernt“, erklärt Büsing. Fünf weitere Pleiten folgten. Trotzdem standen nach einem furiosen Schlussspurt Platz drei und der Aufstieg. „Dass es am Ende geklappt hat, ist umso schöner! Aber der Lernprozess geht weiter“, sagt Büsing. Für die neue Saison wünscht er sich, dass sein Team „mehr mit Köpfchen spielt“ und nicht nur auf seine starke Physis und hohes Tempo setzt. Trotz torgefährlicher Akteure wie Jonas Evers (36 Saisontreffer) und Timo Gralheer (26) werden die Fountains künftig auch mal defensiver auftreten, kündigt Büsing an.

Dazu sollen auch die beiden Neuzugänge Christian Schierenbeck (SF Wüsting) und Luca Weichler (Zweitspielrecht SG DHI Harpstedt A-Junioren) beitragen. Der 26-jährige Schierenbeck kann außen verteidigen oder im Mittelfeld spielen. Nachwuchstorhüter Weichler soll Stammkeeper Till Gralheer Konkurrenz machen. „Ich kann mir gut vorstellen, dass Luca Spielzeit bekommt. Er hat starke Reflexe. Aber er ist erst 17. Das darf man nicht vergessen. Außerdem hat die A-Jugend vorrang“, erläutert Büsing. Schierenbeck sei aufgrund seiner Schnelligkeit und Fitness „mehr als eine Alternative – er wird uns weiterbringen“.

Außerdem hofft der Fountains-Coach, dass bei Mittelfeldspieler Janes Evers der Knoten aufgeht: „Janes ist ein super Fußballer! Ich sehe großes Potenzial in ihm. Leider zeigt er es zu selten.“ mar