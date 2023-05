Harpstedter TB hält alle Trümpfe in der Hand

Von: Sven Marquart

Konnte am Dienstag voll trainieren: Der 16-fache Torschütze Ole Volkmer (am Ball) steht dem Harpstedter TB im Saisonendspurt wieder zur Verfügung. © Tamino Büttner

Landkreis – Nachdem der FC Hude II sein Nachholspiel gegen die SF Wüsting durch den Treffer von Oliver Giehl (87.) mit 1:0 gewonnen hat, ist der Abstieg des FC Huntlosen aus der Fußball-Kreisliga so gut wie besiegelt. Elf Zähler beträgt der Rückstand des Schlusslichts zum rettenden Ufer. „Wir müssten alle vier Spiele gewinnen, und die anderen dürfen nicht mehr punkten – das ist doch sehr unrealistisch“, meint Huntlosens Trainer Georg Zimmermann vor dem Kellerduell beim Vorletzten Hicretspor.

SF Wüsting – Harpstedter TB (Freitag, 19.30 Uhr/Hinspiel: 3:1): Im Kampf um die Meisterschaft hält der Harpstedter TB seit dem vergangenen Sonntag alle Trümpfe in der Hand. „Die Jungs wissen, um was es geht. Wir müssen uns auf uns konzentrieren und versuchen, unser Spiel durchzubringen“, sagt HTB-Coach Thorsten Graf. Die größte Gefahr gehe davon aus, den Tabellenzwölften zu unterschätzen. Graf rechnet mit tief stehenden Sportfreunden, die vor allem über den Kampf kommen werden. Ole Volkmer, der zuletzt mehrere Wochen wegen Kniebeschwerden pausiert hatte, konnte am Dienstag das komplette Trainingspensum absolvieren. „Ich denke, dass Ole wieder eine Alternative ist“, freut sich Graf. Dafür fehlen ihm Christoph Kammann, Hannes Neuhaus und Thilo Schoppe. Der Einsatz von Fabian Engeln (Rückenprobleme) ist fraglich.

VfL Wildeshausen II – TSV Ganderkesee (Freitag, 19.30 Uhr/Hinspiel: 5:2): Nach den Partien gegen die ersten Fünf – Wardenburg (1:2), Munderloh (4:4), Stenum II (0:2), Harpstedt (2:4) und Dötlingen (1:6) – freut sich VfL-Coach Selcuk Keyik, dass seine Crew „endlich mal wieder auf einen Gegner von unserer Kragenweite“ trifft. Zuletzt gegen Dötlingen hätte sie „nur 15 Minuten gezeigt, was uns ausmacht“. Rechnerisch fehlt den Krandel-Kickern noch ein Punkt zum Klassenerhalt. „Und da die Kreisliga an den letzten Spieltagen erfahrungsgemäß immer einige kuriose Ergebnisse produziert, wollen wir den so schnell wie möglich holen“, sagt Keyik. Um kein Risiko einzugehen, verzichtet er auf Hauke Glück (Zerrung), Chris Löwe (Sportabitur) und Jonas Pleus (Leistenprobleme).

TV Munderloh – TV Dötlingen (Freitag, 19.30 Uhr/Hinspiel: 1:4): Der Tabellenzweite Munderloh gab in den jüngsten drei Partien sieben Zähler ab. „Wenn sie gegen uns auch noch was liegen lassen, ist der Zug abgefahren. Deshalb werden sie alles rausholen“, ahnt Markus Welz. Da sein Team „schon jetzt mehr Punkte als jemals zuvor in der Kreisliga geholt“ hat, überlegt Dötlingens Trainer, am Heidhuser Weg einige Akteure aufzustellen, die im bisherigen Saisonverlauf nicht so häufig zum Einsatz gekommen sind. „Aber Harpstedt muss sich keine Sorgen machen – wir werden alles geben“, verspricht Welz. Er plant ohne Patrick Zikura (privat verhindert), Tobias Pelz (Gelbsperre), Finn Kipper (Arbeitsunfall) und Gerrit Schüler (Leistenverletzung).

SV Achternmeer – Beckeln Fountains (Sonntag, 11 Uhr/Hinspiel: 6:2): Mit dem 4:2 gegen Hicretspor hatte sich Liganeuling Beckeln aller Abstiegssorgen entledigt. Das ist nicht von Nachteil, da Übungsleiter Matthias „Jupp“ Büsing beim Tabellensiebten definitiv auf Eike Büssenschütt, Mika Edelsbacher, Sebastian Bahrs und Jann Lüllmann verzichten muss. Zudem hat er noch „eine Menge Fragezeichen“ auf seiner Liste. „Sonntagsspiele liegen uns allgemein nicht und um 11 Uhr erst recht nicht“, sagt Büsing, der eine körperbetonte Partie erwartet.

KSV Hicretspor – FC Huntlosen (Sonntag, 15 Uhr/Hinspiel: 4:3): Es wird wie so oft sein in dieser Saison: „Ich frage ab, wer kann – und dadurch habe ich praktisch auch schon die Aufstellung“, sagt Huntlosens Trainer Georg Zimmermann. Immerhin stehen ihm in Malte Bolling, Stefan und Sebastian Merz drei Führungsspieler wieder zur Verfügung, die beim 0:5 gegen den TV Jahn gefehlt hatten. „Wenn wir schon runtermüssen, sollte es unser Ehrgeiz sein, nicht als Letzter abzusteigen“, betont Zimmermann. Mit einem Sieg würde seine Elf nach Punkten mit dem Vorletzten Hicretspor gleichziehen. „Außerdem haben wir die Chance, in den verbleibenden Spielen zu beweisen, dass wir doch gar nicht so schlecht sind.“