Vincent Neu gibt Comeback - Brettorfs Angreifer ersetzt verletzen Hauke Rykena

Von: Julian Diekmann

Ist schon dieses Wochenende in Berlin dabei: Vincent Neu. © Mar

Über diese Personalie wurde beim TV Brettorf lange Zeit diskutiert: Gibt Vincent Neu sein Comeback für den Faustball-Bundesligisten in der Hallen-Saison 2022/23? Bereits seit Mitte Dezember wurde darüber spekuliert, nachdem sich Angreifer Hauke Rykena kurz nach dem am 12. Dezember stattgefundenen Ligaspiel beim TSV Hagen 1860 (5:4-Sieg) beim Unisport einen Bänderriss im Fuß zugezogen hatte. Nun gibt es endlich die Antwort: „Ja, ich kann bestätigen, dass Vincent ab sofort wieder zur Mannschaft gehört“, sagt sein Trainer Klaus Tabke: „Vincent wird das Wochenende definitiv mit nach Berlin reisen.“

Brettorf – In der Bundeshauptstadt treffen die Brettorfer am Samstag erst auf den Tabellenachten VfK 1901 Berlin (Beginn: 18.00 Uhr), ehe sie es einen Tag später dann mit dem starken Aufsteiger und Dritten Berliner TS (11.00 Uhr) zu tun bekommen.

„Ich freue mich sehr, dass Vincent wieder dabei ist und das Team helfend unterstützt“, betont Brettorfs Coach. Eigentlich wollte Neu in der Hallen-Saison eine Pause einlegen. „Das hatte er auch nach dem Ende der Feld-Saison klar kommuniziert. Er ist momentan beruflich sowie privat stark eingespannt“, weiß Tabke: „Daher weiß ich seine Rückkehr mehr als zu schätzen und freue mich über seine Zusage umso mehr.“

Neu soll den bereits eingangs erwähnten Rykena ersetzten. „Vincent befindet sich schon wieder voll im Training. Von daher bin ich guter Dinge, dass er sich schnell wieder ins Team einfinden wird. Da mache ich mir keine großen Sorgen. Wann jedoch Rykena wieder zur Mannschaft stößt, kann Tabke dagegen noch nicht abschätzen: „Er wird wohl noch länger fehlen. Einen genauen Comeback-Plan gibt es nicht. Er soll sich erst einmal in aller Ruhe wieder erholen. Das ist das Wichtigste.“

Wichtig ist den Brettorfern aber auch ein guter Start nach der Winterpause. „Das werden unsere ersten beiden Spiele des neuen Jahrs. Natürlich wünsche ich mir, dass wir mit vier Punkten aus Berlin zurückkehren“, sagt der TVB-Trainer, der sich mit seiner Mannschaft seit der ersten Januar-Woche wieder im Training befindet.

Doch ganz so einfach wird es wohl nicht. Während die Brettorfer ihr erstes Spiel am Samstag gegen VfK 1901 Berlin als klarer Favorit bestreiten und das Hinspiel locker mit 5:0 gewannen, sieht die Sache einen Tag später gegen die Berliner TS schon anders aus. „Sie sind ja nicht umsonst Tabellendritter. Und in Timon Lützow, der immerhin dem Nationalkader angehört, haben sie einen bärenstarken Angreifer in ihrem Team. Der Schlüssel zum Erfolg wird sein, ob wir Timon in den Griff bekommen“, blickt Tabke voraus: „Ich sehe unsere Chancen bei 50:50.“