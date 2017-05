Interview mit Wildeshausens Trainer Ottmar Jöckel 

Wildeshausen - Im Interview spricht Wildeshausens Trainer Ottmar Jöckel über Abstiege, Fehler und Ziele

Herr Jöckel, sind Sie froh, dass diese Katastrophen-Saison für den VfL Wildeshausen jetzt fast vorbei ist?

Ottmar Jöckel (71): Ach, Katastrophen sind schlimmere Ereignisse. Natürlich nagen solche Abstiege an einem, aber mein Begrüßungstext in unserem Stadionheft „Pressing“ hat den Tenor, dass Hinfallen keine Schande ist – wenn man wieder aufsteht. Und ich sehe die Situation durchaus zwiegespalten: Man darf nämlich nicht vergessen, dass diese Mannschaften erst vor nicht allzu langer Zeit aufgestiegen sind. Und bei unserer Ersten muss man sehen, dass fünf Landesligisten absteigen – also ein Drittel der Staffel. Das ist happig.

Warum hat es für die Männer-Teams nicht gereicht?

Jöckel: Natürlich hatten wir einiges an Verletzungspech, doch das gab es für unsere Konkurrenten auch und soll keine Entschuldigung sein. Vielleicht waren wir im Sommer zu optimistisch – nach der guten Kreisliga-Saison unserer U 23 (Platz vier, d. Red.): Wir hatten mehr als 40 Spieler für zwei Teams, einige haben wir von vornherein für die Erste eingeplant. Am Ende haben aber die Ergebnisse gefehlt.

Welcher Abstieg schmerzt am meisten?

Jöckel: Da gibt es keine Rangfolge. Für mich persönlich ist aber am schlimmsten, dass die A-Jugend den Bezirk verlassen muss. Schließlich haben wir traditionell viele Herren-Stammspieler aus der eigenen Jugend rekrutiert.

Diesmal ist es also anders?

Jöckel: Es kommen zwar einige aus der A-Jugend, aber da drängt sich niemand auf. Natürlich kann es in dem Alter nochmal zu einer Leistungsexplosion kommen, aber momentan sehe ich nur zwei oder drei, die für die Zweite in Betracht kämen.

Trotzdem dürften die A-Jugendlichen umworben sein – angesichts des Nachwuchsmangels. Wissen Sie um die materiellen Lockmittel?

Jöckel: Klar – und das macht es uns immer schwerer. Wir sorgen zwar für eine vernünftige Ausstattung, hören dann aber: „Aha – ein Trainingsanzug. Was habt ihr sonst noch so zu bieten?“

Also geht es um Geld?

Jöckel: Genau. Und damit agieren wir bewusst nicht. Selbst wenn ich mir immer öfter anhören muss: „Jöckel, du bist ein Träumer.“ Wir bekommen auch so für die Erste eine schlagkräftige Truppe mit einigen Neuzugängen.

Verraten Sie schon Namen?

Jöckel: Nein, das ist noch zu früh.

Ist ein Rückkehrer dabei?

Jöckel: Wenn Sie Janek Jacobs meinen: Er will weiter in der Oberliga spielen.

Und sollte der BV Cloppenburg keine Oberliga-Lizenz mehr bekommen?

Jöckel: Dass der Verein noch Nachweise erbringen muss, hört sich erstmal schwierig an, aber Cloppenburg schafft das – und ich kenne diese wirtschaftlichen Vorgaben für die Zulassung. Das bestätigt uns nur darin, dass wir anders gegen Krösus-Clubs angehen. Man hat schon viele gesehen, die viel Geld in die Hand genommen haben: Concordia Ihrhove, den VfL Herzlake und den TuS Lingen. Heute kennt die keiner mehr.

Wie wichtig ist es da, solche integrativen Typen wie Erstherren-Trainer Marcel Bragula und Zweitheren-Coach Arend Arends zu haben?

Jöckel: Natürlich ungemein wichtig. Sie helfen uns, die Truppen zusammenzuhalten – das gilt auch für Sven Flachsenberger als Trainer der Frauen. Ich bin froh, dass sie bleiben. Trainer-Umbesetzungen nehmen wir nur bei einigen Jugendmannschaften vor – in Form des Mitwanderns in den älteren Jahrgang.

Und wo streben Sie Veränderungen an?

Jöckel: Wir haben versäumt, den Kontakt zu Jugendspielern zu halten, die uns verlassen haben und es höherklassig versuchen wollten. Es war klar, dass sich nicht alle dort durchsetzen konnten. Wenn wir mit ihnen in Verbindung geblieben wären, hätten wir vielleicht einige zurückholen können. Bei Tom Schmidt, der jetzt in unserer Ersten spielt, hat das geklappt. Auch, weil Marcel Bragula und ich seinen Weg verfolgt und einige seiner Spiele besucht haben. Andere aber sind jetzt beim TSV Ganderkesee oder Harpstedter TB.

Ein weiteres Argument für den VfL wäre ein Kunstrasenplatz. Der hätte wohl gerade in diesem Winter eine bessere Vorbereitung erlaubt und so die Chance auf den Klassenerhalt erhöht, oder?

Jöckel: Sicher. Ich war zwar nie ein großer Freund von Kunstrasen, ein solcher Platz würde unsere Lage aber enorm verbessern: Wir hätten weniger Nachholspiele, dabei auch mehr terminliche Alternativen – vor allem aber könnten wir nicht nur den oberen Mannschaften, sondern auch vielen unserer 450 Jugendlichen im Winter ein besseres Training bieten. Da verstehe ich die ablehnende Haltung aus der FDP im Stadtrat nicht. Ich stehe voll und ganz hinter dem teuren Neubau des Krandelbades – auch das war wichtig für die Bevölkerung und die Jugend. Aber wir leisten ebenfalls wichtige Jugendarbeit – für deutlich weniger Geld.

Welche Kosten stünden denn für einen Kunstrasenplatz im Raum?

Jöckel: Wir rechnen mit 600.000 bis 700.000 Euro.

Können Sie als so großer Verein den Bedenkenträgern nicht entgegenkommen – mit Eigenleistungen oder Sponsoren?

Jöckel: Da haben wir schon Überlegungen getätigt und Modelle entwickelt. Etwa mit dem Vorschlag, als Verein das Grundstück zu

kaufen.

Erweist sich nun das zuletzt realisierte Beachhandball- und -volleyball-Feld eher als falsche Investition oder im Nachhinein als verzichtbare Ausgabe?

Jöckel: Sicher müssen wir darauf achten, mit unseren Anträgen und Wünschen nicht eine gewisse rote Linie zu überschreiten. Aber bei dem Beachhandball-Feld war die Ausgangslage komplexer: Wir wollten die Hand auf dem Gelände haben, hatten sogar das benachbarte Rämmi-Dämmi-Kinderland kaufen wollen. Neben dem Beach-Feld wird jetzt eine Rasenfläche entstehen, wo unsere D- und E-Junioren trainieren und ihre Spiele austragen. Das ist auch wichtig, denn auf die Jugend setzen wir weiterhin. Aus ihr wollen wir wieder Spieler an den Leistungsfußball führen – und unsere 25 Jugendtrainer machen das hervorragend.