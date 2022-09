VfL Wildeshausen zerfällt beim 1:6 in seine Einzelteile

Von: Sven Marquart

Kein schönes Spiel für einen Torwart: Wildeshausens Keeper Niklas Göretzlehner musste in Schüttorf sechsmal den Ball aus dem Netz holen. © Sven Marquart

Wildeshausen – Das Spiel war längst abgepfiffen, da hockten Marcel Bragula und Bernd Kinzel immer noch fassungslos auf der Bank. Der Trainer und der Teammanager des Fußball-Landesligisten VfL Wildeshausen versuchten zu verstehen, was ihrer Mannschaft da gerade widerfahren war. Mit 1:6 (1:1) waren die Krandel-Kicker in der Auswärtspartie beim FC Schüttorf 09 übel unter die Räder gekommen. „Das ist ein ganz bitterer Tag für uns! Unsere aktuellen Probleme sind uns ganz deutlich aufgezeigt worden“, ächzte Bragula mit etwas Abstand.

Dabei hatte sich zur Pause nicht ansatzweise abgezeichnet, dass sich die Gäste mit so einer Packung auf die Heimreise machen sollten. „Wir spielen eine wirklich gute erste Halbzeit und hätten da schon mit 3:1 führen müssen“, berichtete Bragula. Doch wie schon beim 0:1 in Hollage zwei Wochen zuvor ließ seine Crew gleich reihenweise beste Chancen aus. Michael Eberle, René Tramitzke und Jendrik Löschner wussten mit ihren Möglichkeiten nichts anzufangen. Innenverteidiger Löschner musste notgedrungen auf der rechten Offensivposition aushelfen, für die eigentlich wieder Mattes Hehr eingeplant war. Doch der Vizekapitän wurde auf der Sechserposition gebraucht, weil sich Alexander Kupka kurz vor der Abfahrt krank abgemeldet hatte.

Der Wildeshauser Chancenwucher rächte sich bereits in der zwölften Minute: Philip Kleingärtner verlor ein Eins-gegen-eins, und Jesko Bühring traf zum 1:0. „,Pipo‘ wollte es wohl zu elegant machen“, rügte Bragula seinen Innenverteidiger, der an mindestens zwei weiteren Gegentreffern maßgeblich beteiligt war. Doch bereits im direkten Gegenzug stocherte Nico Kiesewetter den Ball zu Tramitzke, der aus der Drehung das 1:1 besorgte (13.). „Das war schon Renés fünfter Saisontreffer, obwohl er wegen eines Lehrgangs in Bayern vier Wochen nicht trainieren konnte. René ist momentan unser emotionaler Leader“, sagte Bragula.

Der VfL kam schwungvoll aus der Kabine und hätte spätestens fünf Minuten nach Wiederbeginn führen müssen. Doch erneut schafften es Eberle, Tramitzke und Kiesewetter nicht, die Kugel im Kasten unterzubringen. Stattdessen nutzte Denis Salkovic einen Fehler im Wildeshauser Aufbauspiel zum 2:1 für Schüttorf (50.). Kurz darauf foulte Marius Krumland an der Strafraumgrenze Helge Pollmann. Schiedsrichter Marc Lübbers (FC Wesuwe) zeigte auf den Punkt, und Marc Knoop verwandelte sicher zum 3:1 (52.).

„Danach lassen wir uns völlig auseinanderschrauben und zerfallen in alle Einzelteile“, ärgerte sich Bragula. Salkovic (53.) und Richard Neesen (79./90.) schraubten das Resultat auf 6:1 in die Höhe. „Es darf uns als Mannschaft nicht passieren, dass wir nach dem 1:3 noch drei Dinger fressen. Wir haben genug erfahrene Spieler auf dem Platz, die dafür sorgen müssen, dass wir kompakt bleiben“, nahm Bragula seine Routiniers in die Pflicht. Dass Torhüter Niklas Göretzlehner „in der letzten halben Stunde unser bester Mann“ war, sagte alles.

Auf der gut zweistündigen Rückfahrt herrschte im Mannschaftsbus Stille. Alle Insassen waren geknickt. „Aber wir werden reden müssen“, meinte Bragula. Doch viel Zeit für Gespräche bleibt nicht. Bereits am Mittwoch, 21. September, 19.30 Uhr, muss der VfL Wildeshausen beim WSC Frisia Wilhelmshaven antreten.

Stenogramm FC Schüttorf 09 – VfL Wildeshausen 6:1 (1:1) FC Schüttorf 09: Möring - Strohecker, Knoop, Martron (51. Hilberink), Pollmann, Krabbe, Waldhof (74. Maschmeier), Bühring (69. Neesen), Draber, Salkovic, Jogems (74. Klümper) VfL Wildeshausen: Göretzlehner - Kleingärtner, Krumland (61. Stolle), Nakelski, Hehr, Radke (87. Richter), Eberle, Kiesewetter (79. Meyer), Tramitzke, Dreher, Löschner (46. Rothe) Tore: 1:0 (12.) Jesko Bühring, 1:1 (13.) René Tramitzke, 2:1 (50.) Denis Salkovic, 3:1 (52./Foulelfmeter) Marc Knoop, 4:1 (53.) Denis Salkovic, 5:1 (79.) Richard Neesen, 6:1 (90.) Richard Neesen Schiedsrichter: Marc Lübbers (FC Wesuwe)