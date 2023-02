VfL Wildeshausen muss die Party verschieben

Teilen

Streckt sich vergeblich: Libero Robin Gottwald kassierte mit dem VfL Wildeshausen zwei Heimniederlagen. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Gerne hätten die Oberliga-Volleyballer den vorzeitigen Klassenerhalt gefeiert. Doch die Party ist nach den Heimniederlagen gegen die SG Buxtehude-Altkloster (0:3) und den TV Baden II (2:3) nun mindestens bis zum nächsten Spieltag verschoben. „Leider hatten wir nicht unseren besten Tag erwischt“, bedauerte VfL-Spielertrainer Frank Gravel.

War die Niederlage gegen Buxtehude noch zu verschmerzen, tat die folgende Pleite gegen den Tabellenvorletzten aus Achim schon mehr weh. Denn die Hausherren gaben eine zweimalige Satzführung und einen 10:7-Vorsprung im Tiebreak aus der Hand.

VfL Wildeshausen – SG Buxtehude-Altkloster 0:3 (17:25, 13:25, 21:25): Der VfL Wildeshausen startete hervorragend und legte im ersten Satz rasch ein 10:3 vor. „Anschließend wurde Buxtehude leider immer sicherer in den Aktionen, während uns immer mal wieder kleine Fehler passierten, die sich rächen sollten“, erläuterte Gravel. Mehrfach versagte sein Team im Angriff. Die Gäste kamen auf 10:11 heran, ehe sich die Wildeshauser auf 14:11 absetzen konnten. Doch Buxtehude glich zum 17:17 aus, und der VfL brach nun völlig ein. „Die Annahme schwamm, und kein Angriff wurde versenkt“, klagte Gravel. So machte Buxtehude acht Punkte am Stück zum Satzgewinn.

Mit zwei Wechseln wollte sich der VfL Wildeshausen wieder stabilisieren. Das ging zunächst völlig daneben (2:7). Dann kämpften sich die Gastgeber bis auf 8:11 heran, ehe der nächste totale Einbruch zum zweiten Satzverlust folgte. Im dritten Durchgang bekamen alle Wildeshauser Außenangreifer ihre Chance. Der 1:5-Rückstand war jedoch eine dauerhafte Hypothek. So gingen der Abschnitt und auch das Match verloren.

VfL Wildeshausen – TV Baden II 2:3 (25:19, 20:25, 25:18, 18:25, 13:15): Hochmotiviert starteten die Gastgeber in die zweite Partie. Bis zum 13:13 hakte ihr Spiel noch. Doch schließlich gewannen sie den ersten Satz klar mit 25:19. Im zweiten Durchgang hieß es schnell 0:5. „Das gab der jungen Badener Mannschaft Sicherheit, die sie zum Satzausgleich nutzte“, berichtete Gravel.

Im dritten Satz erholte sich seine Crew und legte ein 13:5 vor. Diesen Vorsprung transportierten die Huntestädter zur erneuten Satzführung. Marcel Junel und Conny Kramer waren nun immer wieder über die Mitte erfolgreich. Darauf stellte sich Baden anschließend besser ein. Zugleich wurde die Wildeshauser Annahme ungenauer, so dass das Angriffsspiel ins Stocken geriet und Baden den Entscheidungssatz erzwingen konnte.

Im Tiebreak gingen Badens Angreifer zunächst ein zu hohes Risiko und machten Fehler, die den Wildeshausern eine 7:3-Führung bescherten. Dann griff Conny Kramer beim Block zu gierig ins Netz. Baden kam heran. Trotzdem hatte der VfL auch noch beim 10:7 die Nase vorn. Manuel Meyer setzte einen Angriff zum 10:9 ins Aus. Anschließend verschätzte sich Gravel nach einer Badener Fußabwehr. „Leider fiel der Ball auf die Linie“, haderte der VfL-Kapitän. So holte sich Baden den Sideout ständig bis zum 14:13. Der Aufschlag beim Matchball wäre ins Aus gesegelt. Allerdings zog Manuel Meyer seine Hände zu spät zurück und touchierte den Ball noch zur Tiebreakniederlage.

Bei noch vier ausstehenden Partien hat der VfL Wildeshausen sieben Punkte Vorsprung auf die beiden Abstiegsplätze. Beim nächsten Heimspieltag am Samstag, 18. Februar, 15 Uhr, gegen die SG Ofenerdiek/Ofen und den FC Schüttorf 09 II kann der Tabellenfünfte den nächsten Anlauf starten, um den Klassenerhalt perfekt zu machen.

VfL Wildeshausen: Frank Gravel, Marcel Junel, Manuel Meyer, Robin Gottwald, Helge Mildes, Marek von der Mehden, Conrad Florian Kramer, Andreas Fortmann, Michail Schumacher, Paul Schütte, Marco Backhus, Linh Nguyen.