VfL Wildeshausen liefert nicht ab

Von: Sven Marquart

Erzielte den einzigen Wildeshauser Treffer beim McDonalds-Cup: Noah Richter markierte das 1:0 gegen Ausrichter SV Holdorf. © Cord Krüger

Wildeshausen – Das Fußballturnier um den McDonalds-Cup in Holdorf geht ohne den VfL Wildeshausen weiter. Nach dem 0:1 gegen Amasyaspor Lohne und dem 1:0 über den SV Holdorf belegte der Bezirksligist den dritten Platz in der Vorrundengruppe A. Weil Ausrichter Holdorf mit 2:1 gegen Amasyaspor gewann, kamen die Konkurrenten in der Endabrechnung jeweils auf drei Zähler und 2:2 Tore, während die punktgleichen Krandel-Kicker aufgrund der weniger erzielten Treffer (1:1) in die Röhre schauten.

Da Bezirksligist TuS Sulingen kurzfristig abgesagt hatte, war aus der Vierer- eine Dreiergruppe geworden. Deshalb erhöhten die Veranstalter die Spielzeit von 30 auf 45 Minuten pro Partie.

Amasyaspor Lohne – VfL Wildeshausen 1:0: „Wir haben bei Weitem nicht so abgeliefert wie bei unseren bisherigen Auftritten in der Vorbereitung“, erklärte VfL-Coach Marcel Bragula. Er sah eine Fülle an Defiziten: ungenaues Passspiel, schlechte Zweikampfführung, zu kompliziert im Abschluss. „Und nach Ballverlusten haben wir überhaupt keinen Zugriff bekommen. Wenn du auf so einem großen Platz früh draufgehst, funktioniert das nur, wenn die ganze Mannschaft mitmacht.“ Den in der Bezirksliga-Staffel 4 beheimateten Lohnern genügte ein Kontertor durch Ahmet Yilmaz zum Sieg (25.). Der starke Amasyaspor-Angreifer hatte am vergangenen Samstag dem Harpstedter TB in einem Testspiel vier Treffer eingeschenkt (5:1).

VfL Wildeshausen – SV Holdorf 1:0: „Gegen Holdorf haben wir uns dann deutlich besser präsentiert“, fand Bragula. Den Siegtreffer gegen den Landesligisten erzielte Noah Richter, der nach einem feinen Pass von Linksverteidiger Fyonn Rothe überlegt zum 1:0 einschob (23.). Nach einem verbalen Disput verwies der Schiedsrichter Alexander Dreher und seinen Holdorfer Kontrahenten des Feldes (34.). „Beide haben sich mal kurz guten Tag gesagt. In einem Testspiel kann er die Karten auch stecken lassen“, meinte Bragula.

Der 48-Jährige registrierte „kleine Verschiebungen in der Hierarchie der Mannschaft“. Junge Spieler machen den etablierten Kräften Druck und schüren so den Konkurrenzkampf. „Das gefällt mir und stimmt mich positiv für die Zukunft“, sagte Bragula. Als „Kopf dieser jungen Wilden“ hat er Luke Berger ausgemacht.

Da der VfL sowohl in Holdorf als auch beim ALTS-Cup in Ristedt nach der Vorrunde ausgeschieden ist, wird der Landesliga-Absteiger stattdessen am Samstag trainieren und als Teambuilding-Maßnahme das Sommerfest der Auszeit besuchen. Für Sonntag hat Bragula seiner Crew freigegeben. „Wir halten uns offen, ob wir vor dem ersten Meisterschaftsspiel noch ein zusätzliches Testspiel bestreiten“, sagte der VfL-Coach.

Bragula plant ohne Stubbmann Jan Stubbmann gehört ab sofort nicht mehr zum Kader des Fußball-Bezirksligisten VfL Wildeshausen. „Jan ist als Außendienstler beruflich so stark eingespannt, dass er es nur selten zum Training schafft. Wir haben geredet und sind uns einig, dass es so wenig Sinn macht“, erläutert VfL-Coach Marcel Bragula. Stubbmann war im Sommer 2021 vom TSV Ottersberg zu den Krandel-Kickern gewechselt. „Außerhalb des Platzes hat alles gepasst. Aber sportlich hat ,Stubbi‘ bei uns leider nie Fuß gefasst“, bedauert Bragula. Trotzdem würde er sich freuen, wenn der 30-jährige Offensivmann seine Spielerlaubnis beim VfL Wildeshausen ließe: „Jan ist ein anständiger Kerl. Er soll sich jetzt aber erstmal auf den Beruf konzentrieren.“