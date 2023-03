VfL Wildeshausen kommt mit dem Druck nicht klar

Von: Sven Marquart

Verlässt den VfL Wildeshausen: Lea Gebken wechselt zum VfL Oythe. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Nach dem Matchball flossen die Tränen: Durch die klare 0:3 (11:25, 23:25, 12:25)-Niederlage im letzten Saisonspiel beim SC SW Bakum sind die Volleyballerinnen des VfL Wildeshausen noch auf den vorletzten Platz der Bezirksliga-Tabelle abgerutscht. Das bedeutet: Abstieg!

„Wir hätten nur zwei Sätze gebraucht, dann wären wir drin geblieben“, ärgerte sich Sina Meyer. Wildeshausens Zuspielerin konnte wegen Problemen an der Achillessehne nicht auf dem Feld mitmischen. Stattdessen vertrat sie den privat verhinderten VfL-Coach Gunther Wieking. Das Zuspiel übernahm die lange verletzte Lea Vosteen.

„Bei uns lief nichts zusammen. Die Abstimmung passte nicht. Vielleicht war der Druck zu groß“, meinte Sina Meyer. Dabei hätte ihr Team schon bei einer Tiebreak-Niederlage den Klassenerhalt sicher gehabt. Stattdessen zog Bakum in der Endabrechnung noch an den Huntestädterinnen vorbei.

Nach klar verlorenem ersten Satz waren die Gäste im zweiten Durchgang dran. Doch in der entscheidenden Phase ließ sie der Aufschlag im Stich. „Da war die Moral unten“, berichtete Sina Meyer. Für zusätzlichen Frust sorgte der Vorhang, mit dem sich die Halle teilen lässt. „Immer wieder ist die Annahme daran gelandet – dadurch waren bestimmt zehn, zwölf Punkte weg“, haderte Sina Meyer.

Es lief schon mal besser. Zu Glanzzeiten führte die 36-Jährige einen Oberligisten als Kapitänin aufs Feld. Doch seit 2016 geht es fast nur noch bergab. Nach insgesamt fünf Abstiegen und einem kurzen Zwischenhoch, als der VfL Wildeshausen 2018 für eine Saison von der Landes- in die Verbandsliga zurückkehrte, ist die Mannschaft nun in der Bezirksklasse angekommen. Wie es weiter geht? „Es laufen Gespräche, was in der nächsten Saison passiert“, sagte Sina Meyer. Fest steht bereits, dass Mittelblockerin Lea Gebken zum VfL Oythe wechseln wird.

VfL Wildeshausen: Angela Bleyle, Léonie Sudholz, Lara Themann, Andreas Kruse, Lina Willms, Annemike Elvers, Zornitsa Kostadinova, Maya Gül, Lea Vosteen, Rika Themann, Lea Gebken.