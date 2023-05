VfL Wildeshausen jetzt Schlusslicht

Von: Sven Marquart

Erzielte sein sechstes Saisontor: Wildeshausen Michael Eberle traf bei der 2:3-Niederlage in Steinfeld zum 1:2. © Sven Marquart

Wildeshausen – Diesen Tag würde BVB-Fan Marcel Bragula am liebsten aus seinem Fußballgedächtnis streichen. Nicht nur, dass Borussia Dortmund im Saisonfinale die deutsche Meisterschaft verspielte. Unmittelbar zuvor hatte der VfL Wildeshausen das Kellerduell bei Schlusslicht SV Falke Steinfeld mit 2:3 (0:2) verloren und war dadurch ans Ende der Landesliga-Tabelle gerutscht.

„Fußball ist meine große Leidenschaft. Aber vielleicht ist es ganz gut, wenn ich davon in den nächsten zwei Wochen nichts höre und nichts sehe“, sagte VfL-Coach Bragula, bevor er zu einer Nato-Übung nach Stendal aufbrach.

Seit dem vierten Spieltag hatten die Steinfelder auf dem letzten Tabellenplatz festgeklebt. Vor der abschließenden Runde reichten die „Falken“ die rote Laterne nun an die Krandel-Kicker weiter. Dass es dazu kam, konnte Bragula nach dem Abpfiff nur schwer akzeptieren. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in der Landesliga jemals ein Spiel so dominiert haben. Das war Einbahnstraßenfußball! Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, 20 Ecken und ein Chancenverhältnis von 11:4 – unter normalen Umständen gewinnen wir das Spiel mit 5:1“, meinte der 48-Jährige.

Doch was ist in dieser Saison bei den von unfassbarem Verletzungspech geplagten Wildeshausern schon normal? Stattdessen verließen sie zum 23. Mal in der laufenden Spielzeit als Verlierer das Feld, weil sie sich drei Gegentreffer fingen, die Bragula allesamt in die Kategorie „Slapstick“ einsortierte. Claas Langhorst (12.) und Maxim Repinetchii (36.) waren jeweils aus gut 20 Metern erfolgreich und hatten so für die 2:0-Pausenführung der Gastgeber gesorgt. „Das können wir besser verteidigen“, meinte Bragula. Allerdings gab auch VfL-Keeper Maximilian Mucker keine glückliche Figur ab. Das galt erst recht für Steinfelds Siegtor, das Julian-Josef Pille fast von der Mittellinie erzielte (89.).

„Dabei zeigen wir eine super Moral und kommen nach dem 0:2 wieder zurück“, sagte Bragula. Auf Vorlage von Christoph Stolle, der mit dick bandagiertem Fuß spielte, verkürzte Michael Eberle auf 1:2 (53.). Einen schönen Diagonalball von Christopher Kant verwandelte Nico Kiesewetter mit dem ersten Kontakt zum 2:2 (83.). Anschließend drängten die Gäste auf das 3:2, bis sie eine ganz bittere Pille verabreicht bekamen.

Allerdings hatte der VfL Wildeshausen auch Positives zu vermelden: Jan Stubbmann gab dem Absteiger jetzt seine Zusage für die kommende Saison. Der 30-jährige Offensivmann, der momentan an einem Muskelfaserriss laboriert, ist einer von insgesamt 23 Akteuren aus dem aktuellen Aufgebot, die den Huntestädtern auch nach dem Gang in die Bezirksliga weiter die Treue halten.

Stenogramm SV Falke Steinfeld – VfL Wildeshausen 3:2 (2:0) SV Falke Steinfeld: Goebel - Strel, Pille, Repinetchii, Michaelis (60. Wollnik), Brundiers, Meyer, Langhorst, Baron (90.+2 Wessel-Ellermann), Lahrmann, Mazur VfL Wildeshausen: Mucker - Berger, Kleingärtner, Krumland (46. Nakelski, 64. Meyer), Hehr, Kant, Eberle, Stolle, Tramitzke, Richter (56. Kiesewetter), Löschner Tore: 1:0 (12.) Claas Langhorst, 2:0 (36.) Maxim Repinetchii, 2:1 (53.) Michael Eberle, 2:2 (83.) Nico Kiesewetter, 3:2 (89.) Julian-Josef Pille Schiedsrichter: Max Wilken (SV Eintracht Schepsdorf)