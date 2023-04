VfL Wildeshausen bittet den Tabellenführer zum Tanz

Von: Sven Marquart

Traf im Hinspiel: Mattes Hehr erzielte beim 1:2 gegen den SV Holthausen-Biene den zwischenzeitlichen Ausgleich. © Sven Marquart

Wildeshausen – Anlass zum Feiern hatten die Fußballer des VfL Wildeshausen zuletzt kaum. Die jüngsten sechs Landesliga-Spiele gingen allesamt verloren, und die Chancen auf den Klassenerhalt sind angesichts von 15 Punkten Rückstand zum rettenden Ufer allenfalls noch theoretischer Natur. Trotzdem wollen es die Krandel-Kicker bei der rot-weißen Nacht ihres Vereins so richtig krachen lassen.

„Das ist eigentlich eine Pflichtveranstaltung, schließlich hat Fußball auch was mit Kameradschaft zu tun“, sagt VfL-Coach Marcel Bragula. Die Frage ist nur, in welcher Stimmung seine Crew am Sonntag auf Gut Altona aufschlägt. Denn vor dem Tanzvergnügen steht für den Tabellenvorletzten noch das Auswärtsspiel beim Spitzenreiter SV Holthausen-Biene auf dem Programm. Anpfiff am Biener Busch im emsländischen Lingen ist um 15 Uhr.

„In unserer derzeitigen Verfassung ist Biene kein Gegner, den wir schlagen können“, sagt Bragula. Beim 1:2 im Hinspiel hatte seine Elf den Klassenprimus „mächtig gekitzelt“ und schnupperte nach dem Ausgleich durch Mattes Hehr sogar an einem Unentschieden. „Die Niederlage war unglücklich, ein Punkt wäre verdient gewesen“, erinnert sich Bragula. „Diesmal wird es jedoch ein komplett anderes Spiel.“

Denn die Wildeshauser Mannschaft stellt sich praktisch wieder einmal von selbst auf. „Stand jetzt habe ich elf Leute auf dem Zettel plus Marcel Mirsa aus der A-Jugend“, sagte Bragula Freitagmittag. Für die angeschlagenen Philip Kleingärtner, Ole Lehmkuhl, Alexander Dreher und Robin Ramke waren am Abend Behandlung und ein Belastungstest angesetzt. Routinier Kevin Radke wolle trotz seiner Kniebeschwerden auf die Zähne beißen, berichtet Bragula. Auf ein ausgedehntes Abschlusstraining verzichtete er lieber.

„Wir kriegen es schon seit Wochen nicht hin, als Mannschaft zu verteidigen. Gegen Dinklage haben wir in den letzten 25 Minuten mit neun Mann gegen den Ball gearbeitet – so kannst du kein Spiel gewinnen“, sagt Bragula. Vor allem nicht beim Tabellenführer, der erst eine Saisonniederlage kassiert hat (2:3 beim SV Bevern). „Man muss kein Hellseher sein, um zu sagen, dass uns Biene von Beginn an massiv unter Druck setzen wird“, erklärt Bragula. Sein Team müsse daher mit der nötigen Leidenschaft zu Werke gehen und die Räume eng machen. Große Gefahr gehe auch von ruhenden Bällen aus. „David Elfert ist der beste Standardschütze der Liga“, warnt Bragula.