VfL Wildeshausen schenkt Bragula Testspielsieg zum Geburtstag

Von: Sven Marquart

Eröffnete den Torreigen: Robin Ramke vollendete eine Umschaltaktion zum 1:0. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Die Bezirksliga-Fußballer des VfL Wildeshausen wissen, was sich gehört. Die Krandel-Kicker schenkten ihrem Trainer Marcel Bragula zum 49. Geburtstag einen 3:1 (2:0)-Testspielerfolg beim Bremer Landesligisten FC Huchting.

„Ich will das Ergebnis nicht überbewerten. Wichtig war, dass wir im Spielrhythmus bleiben. Trotzdem tut so ein Erfolgserlebnis natürlich gut“, sagte Bragula. Denn in der Liga wartet seine Crew noch auf den ersten Dreier.

Auf der Bezirkssportanlage an der Obervielander Straße spielten die Wildeshauser eine starke erste Halbzeit. „Einziges Manko: Wir hätten mit einer 4:0- oder 5:0-Führung in die Pause gehen müssen“, monierte Bragula. Stattdessen hieß es bloß 2:0 durch die Treffer von Robin Ramke (38.) und Kevin Kari (44.). Weiterer Wermutstropfen: Fynn Theuser musste nach einem harten Foul verletzt ausgewechselt werden (32.). „Das ist ärgerlich! Zumal Fynn im linken Mittelfeld ein absoluter Lichtblick war“, meinte Bragula.

In der zweiten Halbzeit kam den Gästen der Spielfluss abhanden. „Das kann ich mir nicht wirklich erklären. Zwar haben wir ein bisschen gewechselt, aber es hat keiner positionsfremd gespielt“, wunderte sich Bragula. So verkürzte Marc Priepke auf 1:2 (73.), ehe Michael Eberle den 3:1-Endstand herstellte (90.). Bragulas wichtigste Erkenntnis: „Einige müssen deutlich zulegen, wenn sie Startelfambitionen anmelden wollen.“