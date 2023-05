VfL Wildeshausen ärgert den Titelverteidiger

Teilen

Starker Auftritt: Die Wildeshauser Marko Gerken (h. v. l.), Günter Timpe, Jens Ahlers, Martin Kumpmann, Dirk Meyer, Ludger Ostermann (v. v. l.), Frank Gravel, Jan Gensigk und Andreas Fortmann belegten bei der Senioren-DM in Freiburg den fünften Platz. © VfL Wildeshausen

Wildeshausen – Einen starken Auftritt haben die Ü 47-Volleyballer des VfL Wildeshausen bei der deutschen Seniorenmeisterschaft in Freiburg hingelegt. Als einzige Mannschaft konnten die Huntestädter dem alten und neuen deutschen Meister Energie Cottbus einen Satzverlust beibringen und beendeten das Turnier schließlich als Fünfter. „Das ist ein super Ergebnis! Mit etwas Glück wäre sogar mehr drin gewesen“, meinte VfL-Kapitän Frank Gravel.

Vier Wildeshauser waren ihren Teamkollegen in der Nacht mit dem Zug hinterher gereist. Mit Verspätung kamen das Quartett gerade noch rechtzeitig in der Halle an. Zudem ging Ludger Ostermann erkältet in das gut organisierte Turnier.

Vorrunde

VfL Wildeshausen – FT 1844 Freiburg 1:2 (25:17, 15:25, 15:17): Trotzdem erwischten die Wildeshauser einen ordentlichen Start und konnten den ersten Satz gegen das Team des Gastgebers glatt gewinnen. „Im zweiten Satz brachten uns ein paar strittige Schiedsrichterentscheidungen durcheinander“, berichtete Gravel. Der VfL verlor die Linie, machte zu wenig Druck im Angriff und wurde im Block immer wieder angeschlagen. Im Tiebreak stabilisierten sich die Wildeshauser und holten sich einen Matchball. Den wehrten die Freiburger mit einem harten Angriff ab und machten den Sack schließlich selbst mit 17:15 zu.

VfL Wildeshausen – TSG Mainz-Bretzenheim 2:0 (25:17, 25:11): Nach der durchschnittlichen Leistung in der ersten Partie drehen die VfL-Routiniers im zweiten Gruppenspiel richtig auf und ließen nichts anbrennen.

Viertelfinale

VfL Wildeshausen – SV Energie Cottbus 1:2 (16:25, 25:23, 8:15): Mitte des ersten Satzes waren die Wildeshauser dem Angriffsdruck des Titelverteidigers nicht mehr gewachsen. Das änderte sich im zweiten Durchgang. Die Huntestädter gingen mehr Risiko beim Aufschlag, und insbesondere Ludger Ostermann brachte die Cottbuser Annahme ins Schwimmen. So erzwang der VfL den Tiebreak. Im Entscheidungssatz geriet die Wittekind-Crew schnell mit 2:7 ins Hintertreffen, kämpfte sich dann auf 5:7 heran. Doch mit dem nächsten Punkt hatten die Lausitzer ihre alte Sicherheit zurückgewonnen.

Platzierungsspiele

VfL Wildeshausen – VG Elmshorn 2:0 (25:15, 25:15): Die Wildeshauser konnten problemlos durchwechseln und fuhren am Ende einen ungefährdeten Zwei-Satz-Sieg ein.

VfL Wildeshausen – FT 1844 Freiburg 2:0 (25:23, 25:19): Im Spiel um Platz fünf glückte dem VfL die ersehnte Revanche für die Vorrundenniederlage. Im ersten Durchgang nutzten die Norddeutschen ihren zweiten Satzball zum 25:23. Das gab ihnen Auftrieb. Der Vorjahresneunte war nun im Block und in der Abwehr deutlich aktiver als im ersten Vergleich mit den Freiburgern und siegten am Ende verdient in zwei Sätzen.