VfL Wildeshausen II siegt durch Löwes „Stochertor“

Von: Sven Marquart

Teilen

Brachte den Ball als einziger über die Linie: Christoph Löwe erzielte Wildeshausens Siegtreffer. © Tamino Büttner

Harpstedt – Diese Niederlage schmerzte Matthias „Jupp“ Büsing gewaltig. „Dieses Spiel dürfen wir nie und nimmer verlieren“, sagte der Trainer des Fußball-Kreisligisten Beckeln Fountains nach dem 0:1 (0:0) gegen den VfL Wildeshausen II. Seine Crew habe etliche Chancen gehabt. „Aber es war wie verhext: Der Ball wollte einfach nicht über die Linie“, meinte der 51-Jährige.

Selcuk Keyik wollte seinem ehemaligen Mitspieler „halbwegs“ zustimmen. „Wenn wir das 2:0 machen, kommt von Beckeln nichts mehr“, war der VfL-Coach überzeugt. Allerdings verfehlte Kim Held in der 70. Minute das leere Tor. Zuvor hatte Chris Löwe die Gäste in Führung gebracht: Nachdem Fountains-Keeper Luca Weichler eine Flanke an die Latte gelenkt hatte, bugsierte Löwe den Abpraller zum 1:0 ins Netz (50.). „Ein Stochertor! Das war symptomatisch für dieses vogelwilde Spiel“, meinte Keyik.

Die Anfangsphase verlief ausgeglichen. Dann erarbeitete sich Beckeln ein leichtes Übergewicht und kam auch zu Chancen. „Eigentlich müssen wir schon mit 2:1 oder 3:1 in die Halbzeit gehen“, fand Büsing. „Beckeln muss zur Pause führen“, pflichtete ihm Keyik bei.

Auch nach dem Rückstand forcierte der Aufsteiger weiter hohe Ballgewinne und kam so zu Möglichkeiten. Aber weder Kian Töllner noch Timo Gralheer, Thorben Deepe, Lennart Lange und Oliver Meyer brachten den Ball an Maik Backhus vorbei. „Maik hat super gehalten – das muss man anerkennen“, lobte Büsing den VfL-Schlussmann.

In der Nachspielzeit forderten die Fountains vergeblich einen Elfmeter. Das Handspiel von Florian Hertell war unstrittig. Allerdings passierte der Regelverstoß knapp außerhalb des Strafraums – so hatte es jedenfalls Schiedsrichter Jörn Peters gesehen. „Nach dem Spielverlauf ist die Niederlage eine Katastrophe! Aber wer kein Tor schießt, kann nicht gewinnen“, meinte Büsing.