VfL Wildeshausen fängt sich eine „ordentliche Rechte“

Von: Sven Marquart

Teilen

Voller Einsatz: René Tramitzke (M.) warf sich in jeden Zweikampf und erzielte das 1:0. Ein weiterer Treffer blieb Wildeshausens Angreifer jedoch verwehrt. © Sven Marquart

Wildeshausen – Wütend und enttäuscht sank René Tramitzke auf den sattgrünen Rasen des Krandelstadions. „Woche für Woche die gleiche Scheiße!“, schimpfte der Sturmtank des Fußball-Landesligisten VfL Wildeshausen. Obwohl der Tabellenvorletzte beim 1:4 gegen den TV Dinklage durch Tramitzkes siebten Saisontreffer zur Pause mit 1:0 geführt hatte, verließ er zum 18. Mal in der laufenden Spielzeit geschlagen den Platz. Kein anderes Team im Oberhaus des Fußballbezirks Weser-Ems hat in dieser Serie häufiger verloren – selbst Schlusslicht SV Falke Steinfeld nicht (17).

Marcel Bragula nahm nach dem Abpfiff kein Blatt vor den Mund. Zunächst las er seinem im Kreis versammelten Kader – deutlich länger als üblich – die Leviten. Anschließend besprach sich der VfL-Coach auch noch in kleinerer Runde mit dem Mannschaftsrat. „Die zweite Halbzeit hat deutlich aufgezeigt, dass wir in dieser Liga nichts verloren haben“, sagte Bragula. Schon zur Pause hätte er „eigentlich drei Wechsel ziehen müssen, weil einige Leute körperlich gar nicht in der Lage sind, das Tempo mitzugehen“. Doch aufgrund des immensen Verletzungspechs sind dem 48-Jährigen diesbezüglich die Hände gebunden.

Dabei präsentierten sich die bis dahin achtmal in Folge sieglosen Gäste aus Dinklage nicht als Übermannschaft. Mit Ausnahme eines Flugkopfballs von Wilke Weßling (10.) hatte der Tabellenzehnte im ersten Durchgang offensiv nichts anzubieten. „Sonst lassen wir nichts zu und sind stabil“, bestätigte Bragula. Das 1:0 durch Tramitzke, der einen Eckstoß von Michael Eberle per Kopf in die Maschen befördert hatte (27.), spielte Wildeshausen zusätzlich in die Karten.

„Aber dann reicht eine ordentliche Rechte, um uns wie einen angeschlagenen Boxer ins Wanken zu bringen“, ärgerte sich Bragula. Jason Bahns chippte den Ball in den VfL-Strafraum, wo Johann Kühling völlig blank stand und zum 1:1 einschoss (58.). Der Ball war kaum wieder freigegeben, da hatte Kühling die Partie mit dem 2:1 komplett gedreht (59.). „Eine negative Sache reicht in unserer Verfassung schon, dass wir uns komplett verlieren“, haderte Bragula. Dabei hätte seine Elf durchaus wieder zurückkommen können. Allerdings klärte der zurückgeeilte Tom Behrendt für seinen bereits geschlagenen Keeper Jan Rohe gegen Tramitzke auf der Torlinie (64.).

Stattdessen versetzte Dinklage den taumelnden Wildeshausern mit einem weiteren Doppelschlag den endgültigen K. o.: Nach einem fulminanten Lattentreffer von Lasse Barz köpfte Thomas Wulfing den Abpraller zum 3:1 ein (72.). Anschließend leistete Jan Stubbmann gegen Bjarne Korte nur Begleitschutz. Korte umkurvte VfL-Schlussmann Niklas Göretzlehner und schob zum 4:1 ein (75.). Da Rohe noch einen Tramitzke-Kopfball an den Querbalken lenkte (85.), blieb es dabei. „Für den einen oder anderen könnte es in den nächsten Tagen ungemütlich werden“, sagte Bragula.

Stenogramm VfL Wildeshausen – TV Dinklage 1:4 (1:0) VfL Wildeshausen: Göretzlehner - Kleingärtner (63. Richter), Krumland, Hehr, Müller-Rautenberg (76. Mirsa), Kant, Eberle, Stolle, Tramitzke, Dreher (67. Stubbmann), Meyer (56. Berger) TV Dinklage: Rohe - Buddelmeyer, Averdam (81. Schlundt), Nordlohne (46. Behrendt), Kühling (73. Korte), Barz, St. Espelage, Weßling, Wulfing, D. Nuxoll, Bahns Tore: 1:0 (25.) René Tramitzke, 1:1 (58.) Johann Kühling, 1:2 (59.) Johann Kühling, 1:3 (72.) Thomas Wulfing, 1:4 (75.) Bjarne Korte Schiedsrichter: Rainer Wulftange (TuS Haste 01) Zuschauer: 190