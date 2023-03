VfL Wildeshausen ist dem Bremer Druck nicht gewachsen

Chancenlos: Marek von der Mehden kassierte mit dem VfL Wildeshausen eine klare 0:3-Niederlage bei Bremen 1860. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Der Tabellenführer war dann doch eine Nummer zu groß. Dem Druck, den Spitzenreiter Bremen 1860 beim Angriff und Aufschlag entfachte, waren die Oberliga-Volleyballer des VfL Wildeshausen nicht gewachsen und mussten sich letztlich klar mit 0:3 (17:25, 18:25, 12:25) geschlagen geben. Nur phasenweise konnten die Gäste das Spiel offen gestalten.

Zum Beispiel zu Beginn, als die Wildeshauser im ersten Satz sogar mit 13:12 führten. Anschließend machten die Bremer aber mit einer Aufschlagserie sechs Punkte am Stück. Der VfL konnte die 1860-Angriffe weder im Block noch in der Abwehr wirklich entschärfen – das nutzen die Hausherren zum Satzgewinn.

Der zweite Durchgang nahm bis zum 12:13 einen ähnlichen Verlauf. Schwächen bei der Annahme brockten den Wildeshauser dann den entscheidenden 14:20-Rückstand ein.

Im dritten Abschnitt stellte VfL-Spielertrainer Frank Gravel um. Der gewünschte Effekt blieb allerdings aus. Ab dem 2:4 machten die Bremer neun Punkte in Folge. Beim 10:18 war der Spielstand aus Sicht der Gäste etwas erträglicher. Das war es dann aber auch schon. Mehr als zwei weitere Punkte sollten den Wildeshausern nicht gelingen.

Bremen 1860 steuert damit weiterhin klar auf Meisterschaftskurs. Der Tabellensechste aus Wildeshausen hatte den Klassenerhalt bereits vor der Partie eingetütet.

Am kommenden Freitag, 10. März, 19.30 Uhr, holen die Huntestädter ihr Heimspiel gegen den FC Schüttorf 09 II in der Wildeshauser Realschulsporthalle nach. „Gegen den Tabellenzweiten wollen wir uns dann deutlich besser verkaufen als in Bremen“, erklärte Gravel.

VfL Wildeshausen: Frank Gravel, Marcel Junel, Manuel Meyer, Robin Gottwald, Helge Mildes, Marek von der Mehden, Andreas Fortmann, Paul Schütte, Marco Backhus.