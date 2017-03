7:1 versetzt El-Hourani ins Schwärmen

Landkreis - Drei Wünsche hatte Chawkat El-Hourani, Trainer des Fußball-Kreisligisten TSV Ippener, an seine Mannschaft gerichtet. Erstens: gewinnen. Zweitens: zu null spielen. Drittens: keine Gelbe Karte kassieren. Fast wären alle drei in Erfüllung gegangen. Beim 7:1-Erfolg über den TuS Heidkrug blieb der Aufsteiger ohne Verwarnung, musste jedoch ein Gegentor hinnehmen.

VfR Wardenburg – Harpstedter TB 1:2 (1:1): Um in der Mitte gegen den Tabellenzweiten kompakter zu sein, opferte HTB-Coach Jörg Peuker das sonst praktizierte 4:1:4:1 und bot in Hauke Glück und Michael Würdemann diesmal zwei Sechser auf – der Schachzug funktionierte. Mit einem herrlichen Schuss aus 25 Metern erzielte Hendrik Glück das frühe 1:0 für die Gäste (4.). Jonas Bruhn nutzte einen zu kurz geratenen Abschlag von HTB-Keeper Carsten Niester zum Ausgleich (16.). Wardenburg wurde sonst allenfalls bei Standards gefährlich. Anders Harpstedt: Auf Vorlage von Niklas Fortmann zog Nils Klaassen aus 18 Metern ab und traf unhaltbar zum 2:1 (76.). Anschließend hätten Klaassen, Fortmann und Nick Nolte sogar noch erhöhen können. „Trotzdem bin ich absolut zufrieden, wenn man gegen den Tabellenzweiten auf dessen Platz so ein Spiel abliefert“, freute sich Peuker.

FC Huntlosen – TV Munderloh 2:2 (1:1): Ein Unentschieden gegen den Tabellenvierten hätte Aufsteiger Huntlosen vor der Partie mit Kusshand genommen. Nach dem späten 2:2 durch Nicolas Bruns (90.+1) war das Remis jedoch etwas ärgerlich. „Auch wenn wir den Sieg eigentlich schon verbucht hatten, geht das 2:2 im Endeffekt aber in Ordnung“, meinte Huntlosens Kapitän Sebastian Merz. Beiden Teams war anzumerken, dass sie jede Menge Respekt voreinander hatten. Oliver Rauh brachte die Gäste mit einem abgefälschten Freistoß in Front – 1:0 (16.). Dennis Petko glich nach einem Foul von Carsten Köhler an Stefan Merz per Strafstoß zum 1:1 aus (37.). Im zweiten Durchgan traf der formstarke Stefan Merz sehenswert zum 2:1 (63.), ehe Nicolas Bruns zur Stelle war.

TSV Ippener – TuS Heidkrug 7:1 (3:0): „Das war ein geiles Spiel von meinen Jungs!“, jubelte Chawkat El-Hourani. „Alle sieben Tore waren wunderschön, und wenn ich ehrlich bin, hätten wir sogar noch mehr machen müssen.“ Bassel Ibrahim (22./38./90.), Andreas Böhm (32.), Hayri Sevimli (68.), Mariusz Miklasz (77.) und Zana Ibrahim (86.) netzten für die Gastgeber. Neuling Ippener hatte die Partie komplett unter Kontrolle. Die Abwehr um Lamin Sillah ließ mit Ausnahme von Heidkrugs Ehrentreffer durch Niklas Bädjer zum zwischenzeitlichen 1:3 (59.) nichts anbrennen.

SVG Berne – VfL Wildeshausen II 3:4 (1:1): „Wir waren spielerisch klar besser und haben den Ball gut laufen lassen. Wir machen nur zu wenig Tore“, erklärte VfL-Coach Arend Arends. Auch deshalb musste seine Crew nach Treffern von Michael Müller (6.) und Michael Kranz (47.) zweimal einem Rückstand hinterher laufen. Tobias Kern (25.), Ole Willms (49.), Florian Düser (81.) und Daniel Rüscher per Eigentor (83.) drehten die Partie zugunsten der Krandel-Kicker, ehe Rüscher noch ins richtige Tor traf (90.). Arends’ größte Baustelle bleibt das Abwehrzentrum. Nachdem Niklas Heinrich wegen Rückenbeschwerden nicht mitwirken konnte, musste Arends in Tim Albus und Florian Düser zwei weitere Innenverteidiger angeschlagen auswechseln. Eine starke Partie machte Marcel Fiedler vorne rechts. - mar