TV Neerstedt rechnet sich bei der HSG Hude/Falkenburg etwas Zählbares aus

Von: Jürgen Prütt

Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Katharina Stuffel (beim Wurf) tritt mit dem TV Neerstedt in der Oberliga Nordsee bei ihrem Ex-Club HSG Hude/Falkenburg an. © Tamino Büttner

Neerstedt – Der dritte Spieltag in der Handball-Oberliga der Frauen wartet mit einem Landkreisderby auf: Am Sonntag ist der TV Neerstedt ab 17 Uhr in Ganderkesee bei der HSG Hude/Falkenburg zu Gast. Beide Teams warten in dieser Saison noch auf den ersten Sieg. Während die Neerstedterinnen zumindest einen Zähler aus dem 23:23 vom ersten Spieltag bei der SG Findorff auf dem Konto haben, steht bei den Gastgeberinnen nach Niederlagen gegen die SG Friedrichsfehn/Petersfehn und die SG Neuenhaus/Uelsen eine Null auf der Habenseite. „Ich sehe uns nicht in der Favoritenrolle, will diese aber auch nicht der HSG Hude/Falkenburg zuschieben“, erwartet Neerstedts Trainerin Cordula Schröder-Brockshus ein offenes Match.

In der vorigen Spielzeit war die Halle in Ganderkesee für den TV Neerstedt ein gutes Pflaster. Ausgerechnet beim Nachbarschaftsrivalen feierten die Grün-Weißen mit dem 28:17 ihren höchsten Saisonsieg. „Das war so ein Coronading. Beide Teams hatten mit Ausfällen zu kämpfen, ich selbst war auch nicht dabei“, erinnert sich Cordula Schröder-Brockshus. Anstelle der Trainerin stand im April vorigen Jahres ihr Vorgänger Maik Haverkamp an der Seitenlinie.

„Ich halte es nicht für unmöglich, dass wir den Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen“, rechnet sich Cordula Schröder-Brockshus auch beim erneuten Aufeinandertreffen etwas aus. „Bei Hude werden wohl Kim Sanders und Lisa Marie Hillmer nicht dabei sein“, mutmaßt die 29-jährige Übungsleiterin. Wir stellen uns auf einen Rückraum mit Amelie Bredehorst und Michaela Stahlkopf ein.“

Entsprochen hat der TV Neerstedt dem Huder Wunsch nach einer kurzfristige Verlegung der Anwurfzeit auf 17 Uhr – ursprünglich hätte der Anpfiff bereits um 16.30 Uhr erfolgen sollen. „Trainer Lars Osterloh kann seinen Kader dann noch mit Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft auffüllen, die spielt um 15.45 Uhr“, geht für Cordula Schröder-Brockshus der Fair-Play-Gedanke vor. Gegen Neuenhaus hatte sich Osterloh fünf „Aushilfen“ aus der zweiten Mannschaft sowie der A-Jugend ins Team geholt. Nach der Niederlage haderte der Coach mit den Schiedsrichtern. Diese hätten seine Mannschaft in der entscheidenden Phase durch mehrere Fehlentscheidungen benachteiligt.

Anders als die HSG Hude/Falkenburg kann Cordula Schröder-Brockshus auf ihren kompletten Kader zählen. Lediglich hinter Lisa Maus würde berufsbedingt vor dem Spiel an alter Wirkungsstätte noch ein Fragezeichen stehen, sagt die Trainerin der Gäste. Unterdessen trifft Katharina Stuffel nach ihrer Rückkehr erstmals auf ihre ehemaligen Teamkolleginnen.