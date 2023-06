Vergessene Brille kostet Thomas Voigt bei Landesverbandsmeisterschaft wichtige Ringe

Von: Sven Marquart

Volle Konzentration: Thomas Voigt, der Vorsitzende des Vereins Bogensport Wildeshausen, visiert mit seinem Recurvebogen ein Ziel an. © Sven Marquart

Wildeshausen – Kloink. Klonk. „Der Zweite hat besser getroffen“, sagt Helmut Petermann. Allein durch das Geräusch kann der Trainer des Vereins Bogensport Wildeshausen einordnen, welcher Pfeil dichter am Zentrum der Zielscheibe steckt. Hinter der Mitte der Papierauflage, dem „Gold“, sei das Holz stärker beansprucht und der Klang beim Einschlag dadurch etwas dumpfer als am Rand, erläutert Petermann.

Beim Blick auf die Scheibe bestätigt sich: Petermanns Vereinskollege Thomas Voigt hat sich an dem 34 Meter vom Schützen entfernt stehenden Ziel ein „Miss“ geleistet, also nicht einmal den äußeren schwarzen Ring getroffen, der einen Zähler bringt. „Wenn man die Punkte nicht mitnehmen will, muss man sie auch nicht mitnehmen“, sagt Voigt und lächelt ironisch. Die Ursache für den Fehlschuss ist schnell ausgemacht: Beim Einstellen des Visiers an seinem Recurvebogen hat der 54-jährige Neerstedter vergessen, seine Brille aufzusetzen. So landet auch Voigts zweiter Pfeil auf diese Scheibe nur in der Eins. Der dritte bringt ihm immerhin noch drei Punkte, macht also insgesamt vier Zähler an dieser Station. Maximal 18 wären möglich gewesen.

Fast wie beim Minigolf: Auf dem Schießzettel werden die Ergebnisse festgehalten. © Sven Marquart

An den anderen 23 Scheiben läuft es besser für Voigt. Nach gut sechs Stunden auf dem etwa 2,5 Kilometer langen Rundkurs an der Glaner Straße steht auf seinem Schießzettel das Endergebnis von 252 Ringen. Damit belegt er bei der Landesverbandsmeisterschaft im Feldbogenschießen in der Kategorie Recurve Master hinter dem mehrfachen deutschen Meister Rainer Bettermann (BS Delmenhorst/265) und Jens Wepner (TSV Westerhausen/260) den dritten Platz. Ohne Voigts Missgeschick mit der Brille hätte der Ausrichterverein vielleicht sogar eine Silbermedaille feiern können.

Trefferaufnahme: Nachdem alle Schützen einer Gruppe geschossen haben, werden die erzielten Punkte notiert. © Sven Marquart

428 Ringe sind beim Feldbogenschießen das Optimum. „280 wären gut gewesen. Aber Thomas kann mit seiner Leistung zufrieden sein. Trotzdem glaube ich nicht, dass es für die DM-Qualifikation reicht“, bilanziert Trainer Petermann. Neben dem Vorsitzenden Voigt hatte der 90 Mitglieder starke Verein Bogensport Wildeshausen bei seinem „Heimspiel“ noch ein zweites Eisen im Feuer: Erwin Meier kam mit dem Blankbogen ohne Visier bei den Masters auf 211 Ringe – Platz sechs. „211 sind nicht so viel. Früher lag Erwin auch bei 280 Ringen. Aber er hat zuletzt auch nur ganz, ganz wenig trainiert“, erklärt Petermann.

Für die herausragenden Ergebnisse sorgen andere. Der deutsche Meister Bernd Deters (SuS Schwichteler) erzielt stolze 394 Ringe – kein anderer Teilnehmer schafft mehr. 68 seiner 72 Pfeile schickt der Sieger der Compound-Masters ins zweigeteilte Gold: 30-mal erzielt er eine Fünf, 38-mal sogar eine Sechs. Weltmeisterin Monika Jentges (BS Delmenhorst) lässt selbst die komplette männliche Konkurrenz hinter sich und knackt als einzige mit dem Blankbogen die Marke von 300 Ringen (303).

„Feldbogenschießen ist schöner und abwechslungsreicher, weil man in der Natur unterwegs ist“, findet Petermann, der selbst aber auch das olympische Bogenschießen betreibt. Im Feld variieren die Distanzen (zwischen zehn und 60 Metern) und Scheibendurchmesser (je nach Entfernung 20, 40, 60 oder 80 Zentimeter). Bei der Hälfte der Ziele ist die Entfernung bekannt, bei der anderen Hälfte müssen die Schützen schätzen. Kniffliger wird es zudem dadurch, dass sowohl bergauf als auch bergab bis zu einem Abschusswinkel von 45 Grad geschossen werden kann. Der Wildeshauser Parcours gilt in der Szene als anspruchsvoll. „Dementsprechend waren auch die Leistung“, unterstreicht Petermann.

Orientierungshilfe: Auf einer Karte sind die Standorte der 24 Zielscheiben markiert. © Sven Marquart

Die Hitze verlangt den Aktiven konditionell einiges ab. Das gleißende Sonnenlicht erschwert ihnen das Zielen. 15 Grad Celsius, windstill und bedeckt – so haben es Bogensportler am liebsten. Doch davon ist das Wetter am Wettkampftag weit entfernt. „Am Ende waren alle ganz schön kaputt“, sagt Petermann. Aber dafür kann der Ausrichter nichts. So sehen es auch die Aktiven. „Wir haben jedenfalls nur positive Reaktionen bekommen. Alle fühlten sich bei uns gut aufgehoben und versorgt“, berichtet Diana Brink-Schötschel, die Pressewartin des Vereins Bogensport Wildeshausen. Großes Lob habe es überdies für die umfangreichen Mäharbeiten auf dem Wettkampfgelände gegeben. Auch organisatorisch habe alles wie am Schnürchen geklappt.

Nicht ganz billig: Für einen ordentlichen Bogen (hier zwei Compoundmodelle) müssen Schützen 1500 Euro hinlegen. © Sven Marquart

Ergebnisse Landesverbandsmeisterschaft Feldbogenschießen 2023 Recurve

Herren: 1. Hendrik Elsasser (SV Leer) 324 Ringe, 2. Frank Otten (SV Leer) 248, 3. Martin Dietrichs (BC Hagen a. T. W.) 245, 4. Steffen Eisoldt (SV Tell Scheps) 243, 5. Björn Müller (TSV Lesumstotel) 222 Damen: 1. Nina Raberg (SV Venne) 187 Master: 1. Rainer Bettermann (BS Delmenhorst) 265, 2. Jens Wepner (TSV Westerhausen) 260, 3. Thomas Voigt (BS Wildeshausen) 252, 4. Alfred In der Wische (BSV Hastrup Gehrde) 249, 5. Josef Grote (SuS Schwichteler) 242, 6. Uwe Raberg (SV Venne) 210, 7. Frank Wesendrup (BSC Lingen) 205 Schüler A: 1. Denny Zaslavskij (TSV Westerhausen) 223 Junioren: 1. Daria Blagova (TV Spaden) 210 Compound

Herren: 1. Marvin Greif (SG Bremervörde) 392, 2. Heiko Klein (SuS Schwichteler) 362 Damen: 1. Laura Detje (SV Wiepenkathen) 333 Master: 1. Bernd Deters (SuS Schwichteler) 394, 2. Wilfried Hoeft (SV Wiepenkathen) 371, 3. Roland Pepperl (TV Spaden) 370, 4. Matthias Burwinkel (HSV Bevern) 365, 5. Karl-Heinz Schäffer (SG Bremervörde) 355, 6. Igor Gogol (SV Tell Scheps) 346, 7. Hans Schudy (BSC Lingen) 336, 8. Jürgen Passgang (FC Schüttorf 09) 299, 9. Marcus Zaat (BSC Lingen) 292, 10. Dirk Behrens (SG Bremervörde) 291 Master weiblich: 1. Stefanie Kroll (TSV Westerhausen) 310, 2. Angela Wepner (TSV Westerhausen) 309 Schüler A: 1. Luisa Sagenschnier (TSV Westerhausen) 343, 2. Justus Listmann (SV Wiepenkathen) 304 Jugend: 1. Juline Seidel (SV Wiepenkathen) 318, 2. Leah Frenzel (SV Wiepenkathen) 310, 3. Lasse Behrens (TV Spaden) 304, 4. Luisa Müller (SV Wiepenkathen) 294 Blankbogen

Herren: 1. Jens Liebich (BS Delmenhorst) 269, 2. Norman Bolte (Vegesacker SV) 267, 3. Sascha Ahlhorn (BS Delmenhorst) 234 Damen: 1. Daniela Dohle (BSV Berge) 184 Master: 1. Jens Siebert (BS Delmenhorst) 282, 2. Michael Pauly (Vegesacker SV) 271, 3. Detlev Pröhl (BS Delmenhorst) 256, 4. Stephan Heidemann (BS Delmenhorst) 248, 5. Dirk Fehrlage (BSV Berge) 243, 6. Erwin Meier (BS Wildeshausen) 211, 7. Volker Minnemann (Vegesacker SV) 176, 8. Jörg Schöppenthau (BSV Berge) 94 Master weiblich: 1. Monika Jentges (BS Delmenhorst) 303, 2. Kirsten Hasenbank (SV Dreye) 232, 3. Christine Heidemann (BS Delmenhorst) 231, 4. Cornelia Siebert (BS Delmenhorst) 185, 5. Doreen Hasenbank (SV Dreye) 176 Jugend: 1. Elisabeth Frank (TV Spaden) 181