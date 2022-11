SC Wildeshausen holt ohne Punktverlust den Titel in der U 17-Kreisliga

Von: Cord Krüger, Sven Marquart

Eine Klasse für sich: Elias Nachtigal (v. l.), Marie Sudholz, Nike Fink und Oskar Voß sicherten sich ohne Punktverlust den Meistertitel in der U 17-Kreisliga. © SC Wildeshausen

Wildeshausen – Eine blitzsaubere Bilanz hat der Badminton-Nachwuchs des SC Wildeshausen in der U 17-Kreisliga hingelegt. Am Wochenende gewann die J1 des Sportclubs auch ihre letzten beiden Saisonspiele und sicherte sich so ohne Punktverlust den Titel. Zum Abschluss besiegten Marie Sudholz, Nike Fink, Elias Nachtigal und Oskar Voß BW Ramsloh und den TV Cloppenburg jeweils glatt mit 6:0.

Überhaupt gab das SCW-Quartett in den acht Begegnungen lediglich drei Matches und sechs Sätze ab – allesamt in den beiden Vergleichen mit Vizemeister TuS Heidkrug (5:1/4:2). Mit je 15:0 Siegen und 30:0 Sätzen wahrten Elias Nachtigal und Oskar Voß in der kompletten Spielzeit ihre blütenweiße Weste.

In der U 19-Kreisliga belegte der Harpstedter TB mit Till und Tjark Diederichs, Hacon Hawighorst, Joell Huntemann, Tobias Bührmann sowie Fabian Meier den zweiten Platz hinter dem TV Cloppenburg II.