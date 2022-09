NTB-Faustballteams wiederholen historischen Deutschlandpokal-Triumph

Von: Sönke Spille

Da ist das Ding: Der Faustballnachwuchs aus dem Landkreis Oldenburg trug entscheidend zum Gewinn des Deutschlandpokals bei. © NTB

Landkreis – Eine bessere Rückkehr zur deutschen Meisterschaft der Landesturnverbände hätte es für den Faustballnachwuchs des Niedersächsischen Turnerbundes (NTB) nicht geben können: Nach zwei Jahren coronabedingter Unterbrechung wiederholte der NTB in Bamberg seinen historischen Erfolg aus dem Jahr 2018 (Baden-Baden) und sicherte sich nicht nur in allen Altersklassen, sondern auch in der Gesamtwertung den Sieg.

Dass es am Ende so erfolgreich laufen sollte, damit hatten wohl auch die kühnsten Optimisten nicht wirklich gerechnet. Innerhalb einer Stunde feierten die Faustball-Auswahlmannschaften der männlichen und weiblichen U 14 und U 18 vier Erfolge – und das bei äußerst widrigen Bedingungen. So war der finale Sonntag von starken Regenfällen geprägt, die den Faustballfeldern merklich zu schaffen machten – den NTB aber nicht von der Erfolgsspur abbringen konnte. An beiden Tagen musste der NTB gerade einmal eine Niederlage hinnehmen.

Männliche U 14

Die männliche U 14 verlor ihr Vorrundenspiel gegen Sachsen mit 0:2 (9:11, 11:13), hätte sich für die Revanche aber keinen besseren Moment aussuchen können. Mit Siegen gegen Bayern, Westfalen, Thüringen und die Pfalz hatte sich das Team von Holger Harnack und Merlin Sommer den zweiten Tabellenplatz gesichert und dann sowohl im Qualispiel gegen Schleswig-Holstein (11:9, 11:7) als auch im Halbfinale gegen Schwaben (11:6, 11:7) brilliert. Im Endspiel lieferte die NTB-Crew im erneuten Aufeinandertreffen mit Sachsen dann eine blitzsaubere Leistung ab, wehrte trotz der schwierigen Bedingungen unheimlich stark ab – und sicherte sich mit 11:7, 11:5 den ersten der vier Titel.

Weibliche U 14

Den zweiten bescherte dem NTB die weibliche U 14. Diese war trotz zweier kurzfristiger Coronaausfälle mit Siegen gegen Sachsen (11:6, 11:5), Baden (11:5, 11:6) und Westfalen (11:2, 11:5) im Schnelldurchlauf durch die Vorrunde marschiert und schien auch im Halbfinale gegen Bayern nicht aufzuhalten zu sein (11:5, 11:7). Ausgerechnet im Endspiel geriet der NTB-Express gegen Schleswig-Holstein bei schwierigem Untergrund ins Stocken. Doch hier bewies die Mannschaft von Seike Dieckmann und Jana Brzoza ihre mentale Stärke, kämpfte sich nach Satzrückstand (10:12) zurück in die Partie und gewann mit 11:9, 11:7 den Titel.

Männliche U 18

Den größten Coup feierte die männliche U 18. Dabei hatte sich das Team von Benjamin Schwarze und Till Oldenbostel in beeindruckender Manier gegen Sachsen, Baden, Rheinland, Pfalz und Hessen ohne einen einzigen Satzverlust Platz eins in der Vorrunde gesichert und an diese starke Leistung auch im Halbfinale gegen Baden angeknüpft (11:6, 11:4). Im Finale wartete auf Niedersachsen mit Schwaben aber der große Titelfavorit. Doch während der STB kaum ins Spiel fand, lieferten die Mannen um Angreifer Nick Poppe erneut ihre Leistung ab und ließen sich nach dem 11:7, 11:8 verdientermaßen feiern.

Weibliche U 18

Den Vierfacherfolg machte dann die weibliche U 18 perfekt. Mit einem umkämpften 12:10, 9:11, 11:5 gegen Bayern war die Mannschaft von Carina Müller und Michaela Grzywatz ins Turnier gestartet und gewann im Anschluss auch gegen Sachsen (11:9, 11:8) und Westfalen (11:4, 11:3). Damit zogen die NTB-Faustballerinnen als Gruppensieger ins Halbfinale ein, in dem es einen erneuten Sieg gegen Westfalen gab (11:5, 11:2). Das Endspiel war dann nichts für schwache Nerven. Der vom Regen stark aufgeweichte Platz sorgte für ein komplett verändertes Spiel, in dem sich jeder Fehler rächte. Mit 15:14 ging der erste Satz an Niedersachsen, den zweiten gewann Schwaben mit 11:5. Mitte des Entscheidungssatzes setzte sich der NTB ab – und durfte kurz darauf mit den drei weiteren Teams den großartigen Erfolg feiern.

Die Bilanz

„Was unsere Teams an diesem Wochenende geleistet haben, ist einfach beeindruckend“, jubelte NTB-Jugendwartin Doris Schmertmann: „Jeder in der Delegation hat in den entscheidenden Momenten seine beste Leistung gezeigt. Das ist einfach unfassbar stark.“

Teilnehmer aus dem Landkreis Oldenburg Weibliche U 14: Sophia Macht, Thuong Nguyen (beide Ahlhorner SV), Jenna Weber, Lara Nordbrock (beide TV Brettorf) Männliche U 14: Joey Bieniek, Ole Behm, Lucas Praß, Laurence Lüschen (alle TV Brettorf) Weibliche U 18: Merle Meves, Jordan Nadermann, Nasee Mahmood (alle Ahlhorner SV), Hannah Meyer (TV Brettorf), Martje Zimmermann (TV Huntlosen), Jolina den Dulk (Wardenburger TV); Trainerin: Michaela Grzywatz (Ahlhorner SV) Männliche U 18: Anton Brod, Luc Tran, Ole Kaltenhauser (alle Ahlhorner SV), Elias Borchers (TV Brettorf); Trainer: Benjamin Schwarze (TV Brettorf), Till Oldenbostel (SV Moslesfehn)