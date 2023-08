Ullerich köpft Dötlingens Siegtor kurz vor Ultimo

Von: Cord Krüger

Spät zur Stelle: Johannes Ullerich (am Ball) köpfte das Dötlinger 2:1-Siegtor gegen den Ahlhorner SV. © Büttner

Dötlingen – Spät fiel es, und es fiel glücklich – dieses Tor zum 2:1 (0:1)-Heimerfolg des TV Dötlingen gegen Kreisliga-Konkurrent Ahlhorner SV. „Es wäre ziemlich geflunkert, wenn ich sagen würde, dass es ein hoch verdienter Sieg war“, gestand Dötlingens Co-Trainer Tim Lemke schmunzelnd. Doch Johannes Ullerich stand eben in der dritten Minute der Nachspielzeit goldrichtig und köpfte eine Flanke von Alexander Krogmann ein. „Genau dafür hatten wir Alex eingewechselt“, freute sich Lemke.

Die ersten 30 Minuten dieser vorgezogenen Partie gingen am Mittwochabend allerdings klar an die Gäste: „Da waren wir körperlich und spielerisch unterlegen. Ahlhorn hat den einfacheren und schnörkelloseren Fußball gezeigt“, lobte Lemke. Die Tatsache, dass er schon nach vier Minuten Joost Hoffrogge mit einer Zerrung auswechseln musste, machte die Angelegenheit für den TVD nicht einfacher. Und vier Minuten später markierte Martin Luschnat nach einem Pass in die Spitze aus der Drehung die Führung. „Von zehn Versuchen geht vielleicht einer rein“, staunte Lemke über die Eleganz dieses Bewegungsablaufs.

Der Rückstand wirkte aber wie ein Weckruf für die Platzherren. Zudem fruchtete die Maßnahme, dass Gerrit Schüler aus dem TVD-Sturm ins Abwehrzentrum zurückbeordert wurde.

Nach der Pause nutzte Hendrik Sandkuhl eine Rechtshereingabe von Finn Kipper zum 1:1 (52.), nachdem ein Ahlhorner Abwehrspieler auf dem nun schon feuchten Rasen über den Ball gerutscht war. Fürs Happy End sorgte dann Ullerich, sodass der TVD nun zumindest bis Freitagabend an der Kreisliga-Spitze steht.