Ullerich geht, Karthäuser kommt

Dötlingen – Johannes Ullerich ist ein echtes Urgestein des TV Dötlingen. Seit der G-Jugend kickte der Defensivmann für seinen Stammverein. Nun verlässt der 27-Jährige den Fußball-Kreisligisten. In der neuen Saison läuft er für den Bremen-Ligisten Habenhauser FV auf.

Gerrit Schüler aus dem Mannschaftsrat des TV Dötlingen bedauert Ullerichs Abschied, hat aber durchaus Verständnis für seinen langjährigen Mitspieler. „Jo wohnt schon länger in Bremen. Nach seinem abgeschlossenen Studium war es ihm nicht möglich bei uns zu trainieren, und deshalb hat er auch keine Einsatzzeiten bekommen. Für den Wechsel haben wir ihm keine Steine in den Weg gelegt“, erläutert Schüler.

Johannes Ullrich ist nach Verteidiger Valdrin Stublla und Torschützenkönig Shqipron Stublla – die beiden Cousins zieht es zum Kreisliga-Vizemeister Ahlhorner SV – der dritte Weggang beim Tabellenzehnten.

In Innenverteidiger Bartosz Drozdowski (Ahlhorner SV), Flügelstürmer Niclas Schemionek (SG DHI Harpstedt A-Junioren) sowie den Mittelfeldspielern Alec Lüdemann (nach Pause) und Roy Brockshus (Rückkehrer vom SV Union Neuruppin) standen bereits vier Neuzugänge fest. In Innenverteidiger Philipp Karthäuser vom SC Dünsen kommt nun noch ein fünfter hinzu. „Damit werden wir in der nächsten Saison auf jeden Fall wieder eine schlagkräftige Truppe haben“, meint Gerrit Schüler und erklärt die Personalplanungen gleichzeitig für abgeschlossen. mar