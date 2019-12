Uken und Pintscher starke Vorbereiter

Hoffmann gibt beim 33:22 gegen den ATSV Habenhausen II Kurzcomeback

+ Bot in der Rückraummitte eine gute Partie: Linkshänder Marcel Reuter. Foto: Büttner

Neerstedt – Bloß nicht mit einer weiteren Pleite in die Weihnachtspause gehen – mit diesem Vorhaben waren die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt in das letzte Spiel des Jahres gegen den ATSV Habenhausen II gegangen. Mit einem Sieg gegen die Bremer sollte ein weiteres Abrutschen in der Tabelle verhindert werden. Um es kurz zu machen: Der Plan ging auf. Mit dem 33:22 (17:11) feierte die Crew von Trainer Andreas Müller einen ebenso ungefährdeten wie auch in der Höhe verdienten Erfolg.