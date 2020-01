Uken und Claußen melden sich zurück

TV Neerstedt agiert beim 25:34 gegen JH Wümme viel zu passiv

+ Vergab zwei Siebenmeter: Rückraumspielerin Alina Windhorst. Foto: Büttner

Neerstedt – Die sechswöchige Spielpause hat der weiblichen A-Jugend des TV Neerstedt offensichtlich nicht gut getan. In ihrer Auftaktpartie der Handball-Verbandsliga unterlag die Crew von Trainer Udo Steinberg dem JH Wümme deutlich mit 25:34 (12:16). Schon in der Oberliga-Vorrunde hatten die Grün-Weißen in Scheeßel klar mit 19:31 den Kürzeren gezogen. „Dabei ist Wümme keine Übermannschaft! Wir verstecken uns bloß immer – das ist das Problem“, ärgerte sich Steinberg.