Handball-Regionsoberliga: TV Neerstedt gelingt Start nach Maß / Harpstedter TB zieht gegen Rastede den Kürzern

Von: Julian Diekmann

Neerstedts Christoph Steenken (re.) steuerte zum 46:24-Erfolg über die TSG Hatten-Sandkrug II, hier mit Silas Linnemann (li.), vier Treffer bei. © Büttner

Während die Handballer des TV Neerstedt II erfolgreich in die Regionsoberliga gestartet sind und einen ungefährdeten 46:24-Heimsieg gegen die Reservemannschaft der TSG Hatten-Sandkrug einfuhren, musste der Harpstedter TB zum Auftakt eine 30:34-Niederlage hinnehmen.

Harpstedter TB – VfL Rastede 30:34 (12:17): Nach dem Abgang von Udo Steinberg haben Holger Meyer und Maik Bitter die Mannschaft als Trainer-Gespann übernommen. „Ich selbst werde auch weiterhin spielen, was am Wochenende aber nicht nötig war, da wir einen kompletten Kader hatten“, erklärte Harpestedts Keeper, Spartenleiter und Coach Bitter, der in Jan Windhorst (von der HSG Phönix) und Kevin Pintscher (von TuRa Marienhafe) zwei neue Spieler begrüßte, „die bereits die Harpstedter Luft kennen“. Das Duell gegen den Landesliga-Absteiger war das erwartet schwere Spiel. „Die Abwehr hat speziell in der ersten Hälfte nicht konsequent genug agiert, sich aber im zweiten Durchgang gesteigert, sodass wir die Partie offen gestalten konnten“, so Bitter. Gereicht hat es jedoch nicht. „Insgesamt war es aber eine ordentliche Leistung, auf der wir weiter aufbauen können“, unterstrich Bitter.

TV Neerstedt II – TSG Hatten-Sandkrug II 46:24 (23:12): Besser lief es für die TVN-Reserve. Das Team von Nils Uhlig fuhr einen auch in der Höhe verdienten Sieg ein. Bester Werfer auf Seiten der Gastgeber war Niclas Deeken mit sieben Treffern. „Am Anfang hatten wir noch leichte Probleme, danach aber das Spiel im Griff, da Hatten-Sandkrug nur zwei Auswechselspieler auf der Bank hatte“, erklärte Uhlig: „Das war ein Auftakt nach Maß. Aber wir wissen auch, dass wir noch Steigerungsbedarf haben.“

Stenogramme Harpstedter TB – VfL Rastede 30:34 (12:17) - Harpstedter TB: N. Döhle, Töllner - D. Döhle (5), Johannes (3), Gröper (4), H. Meyer, Hennken (6/2), Niemann (1), Dietmann (1), Bovensmann (1), S. Meyer, Pintscher, Haake (5), Windhorst - Siebenmeter: HTB 2/2, VfL 4/2 - Zeitstrafen: HTB 2, VfL 3 - Schiedsrichter: Hans-Georg Ahrens/Björn Roosch - Besondere Vorkommnisse: Rote Karte ohne Bericht gegen Kevin Pintscher (Harpstedter TB/44.). TV Neerstedt II – TSG Hatten-Sandkrug II 46:24 (23:12) - TV Neerstedt II: Voß, Zirks - Ch. Steenken (4), Abel (3), M. Steenken (4), Boyens (4), Stau (6/2), Löding (4), Adams (1), Jacobs (3), Vosteen (4), Logemann (3), J. Müller (3), Deeken (7) - TSG Hatten-Sandkrug II: Stöhr - Bode (3), Behrend, Hitschke, Stubbemann (3), Nijhof (5), Peters (2), Zink (7), Linnemann (4) - Siebenmeter: TVN 2/2, TSG 1/0 - Zeitstrafen: TVN 3, TSG 2 - Schiedsrichter: Mattes Heerwagen/Andreas Hoffmann.