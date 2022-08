Udo Steinberg gibt dem Harpstedter TB sein Jawort

Von: Sven Marquart

Teilen

Abwehrass: Kreisläufer Paul Bovensmann steigt im Herbst wieder beim Harpstedter TB ein. © Sven Marquart

Harpstedt – Fast zweieinhalb Jahre nach dem Rücktritt von Désirée Görzel trainierten sich die Handballer des Harpstedter TB mehr oder weniger in Eigenregie. In der neuen Saison hat der Regionsoberligist wieder einen „richtigen“ Coach: Udo Steinberg übernimmt den vakanten Platz auf der HTB-Bank. Der Munderloher war zuletzt Übungsleiter bei den Landesklassen-Frauen des TV Neerstedt II, hatte seinen Posten wegen „Unstimmigkeiten mit einzelnen Spielerinnen“ aber vor rund zwei Monaten aufgegeben.

„Danach habe ich ihn direkt mal angesprochen“, berichtet HTB-Handballabteilungsleiter Maik Bitter, der als Torhüter auch zu den Leistungsträgern von Steinbergs künftiger Mannschaft zählt. „Nach zwei guten Gesprächen hat er uns dann zugesagt“, freut sich Bitter über das Jawort Steinbergs. Der ist in Harpstedt kein Unbekannter. Denn zu Zeiten der HSG Harpstedt/Wildeshausen trainierte er dort verschiedene Frauen- und Jugendmannschaften.

Bereits in der letzten Juli-Woche sind die HTB-Männer mit zwei Übungseinheiten auf dem Sportplatz und im Wald in die Saisonvorbereitung gestartet. Seit einigen Tagen trainiert der Vizemeister auch in die Halle. Am Sonntag stand das erste Testspiel gegen die HSG Phoenix Bassum/Twistringen/Syke an. „Es geht zur Sache“, sagt Bitter.

In der neuen Serie muss der HTB auf Bernhard Dasenbrock verzichten. Der Torschützenkönig (99/27 Saisontreffer) der vergangenen Spielzeit hat seinen Lebensmittelpunkt bekanntlich nach Vechta verlagert. Aus der A-Jugend rücken Torhüter Nils Döhle sowie die Feldspieler Björn von der Ecken, Philipp Hennken, Tjark Haake, Lasse Niemann und Daniel Döhle in den Kader auf. Letzterer ist nach seinem Kreuzbandriss allerdings noch nicht wieder einsatzfähig. Nach längerer Handballpause mischt künftig auch Tim Dietmann wieder mit. „Im Herbst können wir zudem Paul Bovensmann wieder bei uns willkommen heißen. Als Polizist wird er in Kürze wieder hier in die Gegend ziehen und kann dann auch wieder für uns die Schuhe schnüren“, erzählt Bitter. Kreisläufer Bovensmann gilt als Abwehrass und zählte beim Harpstedter TB unter Désirée Görzel zu den Führungsspielern.

Die kommende Saison wird für die Harpstedter nach Auflösung der Landesklassen eine Gleichung mit vielen Unbekannten: „Mit Ausnahme von Meister TvdH Oldenburg III sind nur neue Mannschaften dabei. Unter anderem gibt es dann auch mal wieder ein Derby gegen Neerstedt II“, erläutert Bitter. Für Spannung ist also gesorgt.