TV Brettorf offenbart keine Schwachstellen

Von: Sven Marquart

Chance genutzt: Die U14-Faustballer des TV Brettorf sind nun auch auf dem Feld deutscher Meister. © Jörg Lüschen

Brettorf/Ahlhorn – Sie haben es wieder getan! Im März hatten die U 14-Faustballer des TV Brettorf in Rosenheim den DM-Titel in der Halle geholt. Nun krönte sich die Crew der Trainer Tobias Kläner und Tom Hartung in Bad Liebenzell – nicht ganz unerwartet – auch zur deutschen Nummer eins auf dem Feld. „Nach dem ersten Turniertag hatte ich nicht unbedingt damit gerechnet – umso erfreulicher, dass es geklappt hat“, strahlte Tobias Kläner. Fast wäre noch eine zweite Medaille aus Baden-Württemberg in den Landkreis Oldenburg gewandert. Doch die Mädchen des Ahlhorner SV schrammten als Vierter knapp an Bronze vorbei.

Männliche U 14

In identischer Besetzung hatten die Brettorfer bereits eine Woche zuvor an der deutschen U 16-Meisterschaft teilgenommen, die ebenfalls in Bad Liebenzell ausgetragen wurde, und waren Zwölfter geworden. „Eine bessere Vorbereitung gibt es ja gar nicht“, stellte Tobias Kläner fest. Daher war seine Mannschaft mit den Gegebenheiten in der Jugendherberge und auf dem Sportplatz bestens vertraut.

„Wir haben normalerweise immer Startschwierigkeiten“, sagte Tobias Kläner mit Blick auf frühere Turniere. Deshalb sei das 11:4, 12:10 gegen den TSV Pfungstadt „ein ganz guter Auftakt“ gewesen. Gegner im zweiten Vorrundenspiel war der SC DHfK Leipzig, den die Brettorfer im Endspiel der Hallen-DM besiegt hatten. Deshalb war Tobias Kläner über das klare 11:4, 11:2 überrascht. „Allerdings waren zwei starke Spieler altersbedingt nicht mehr dabei.“

In der Partie gegen den Mitfavoriten SV Kubschütz wirkten die Schwarz-Weißen dann gehemmt. Immer wieder spielte der starke SVK-Schlagmann Brettorfs Hauptangreifer Joey Bieniek an und nahm ihn so aus dem Spiel. Nun machte sich das krankheitsbedingte Fehlen von Bastian Steenken bemerkbar. Der Zweitschlag seines Vertreters Lucas Praß war beim 6:11, 11:13 nicht wirkungsvoll genug. Durch die Niederlage standen die Brettorfer vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen den TSV Wiemersdorf unter Druck. Nach dem Gewinn des ersten Durchgangs (11:9) erzwang Wiemersdorf den Entscheidungssatz (8:11). „Da hätten wir es fast verdaddelt“, berichtete Tobias Kläner, doch seine Schützlinge bogen den 1:6-Rückstand noch zum 14:12 um und qualifizierten sich als Gruppenzweiter für das Viertelfinale.

Zu Beginn des zweiten Turniertags setzten sich die Brettorfer souverän mit 11:6, 11:8 gegen den TuS Wakendorf durch. Im Halbfinale wartete dann der TSV Kleinvillars, gegen den Brettorf eine Woche zuvor bei der U 16 eine glatte Zwei-Satz-Niederlage in der Vorrunde kassiert hatte. „Allerdings hatten wir diesmal den Vorteil, dass wir schon warm waren“, erläuterte Tobias Kläner. Dank einer konzentrierten Leistung zog seine Mannschaft ins Endspiel ein (11:6, 11:9).

Dort kam es zum erneuten Aufeinandertreffen mit dem SV Kubschütz. „Wir haben unsere Außenseiterchance gesehen und genutzt“, freute sich Tobias Kläner. Mit dem 12:10, 11:4 revanchierten sich seine Mannen für die Niederlage im Gruppenspiel. Schlagmann Joey Bieniek agierte nervenstark, die Abwehrspieler kratzten viele schwierige Bälle heraus, und auch Lucas Praß war nun „im Flow“. Für Micha Kufeld, der sich im ersten Satz an der Hand verletzt hatte, sprang Ahmed Khadrawi ein und war sofort voll da. „Wir waren sehr ausgeglichen besetzt und hatten keine Schwachstellen“, meinte Tobias Kläner.

Leichte Defizite offenbarte der deutsche Meister – wie schon im Frühjahr nach dem DM-Triumph in Rosenheim – beim Feiern. „Da kenne ich Brettorfer Teams, die das ganz anders eskalieren lassen. Meine Jungs freuen sich mehr nach innen“, sagte Tobias Kläner lachend. Zur erfolgreichen Mannschaft gehören: Ole Behm, Joey Bieniek, Bjarne Horn, Ahmed Khadrawi, Micha Kufeld, Tom-Lasse Lemke, Laurence Lüschen, Lucas Praß, Hagen Hendrik Rauch und Bastian Steenken.

Weibliche U 14

Nach Niederlagen gegen den MTV Wangersen (9:11, 11:7, 6:11) und den VfL Kellinghusen (9:11, 8:11) sowie Siegen über den SV Tannheim (11:4, 11:6) und den TV Stammheim (11:6, 11:7) musste der Ahlhorner SV als Gruppendritter in die Qualifikation. Dort setzte sich die Mannschaft von Trainerin Edda Meiners mit 11:9, 11:8 gegen den TSV Gärtringen durch.

Im Halbfinale zogen Fenja Delitzscher, Alya Hameed, Dareen Hameed, Reem Haweri, Sophia Macht und Thuong Nguyen dann erneut gegen den MTV Wangersen den Kürzeren (7:11, 6:11) und verloren anschließend auch das Spiel um Platz drei gegen den VfL Kellinghusen (4:11, 9:11). Deutscher Meister wurde der TSV Essel durch das 11:9, 14:12 über Wangersen.