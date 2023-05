TV Neerstedt tappt in die Falle

Von: Jürgen Prütt

Da sprach alles für den TV Neerstedt: Katharina Stuffel (beim Wurf) hatte die Gastgeberinnen mit 28:27 in Führung gebracht. © Tamino Büttner

Neerstedt – Die Rechnung war einfach: Nachdem die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt zwei Spieltage vor Saisonende auf einen Abstiegsplatz abgerutscht waren, zählte für die Grün-Weißen im letzten Heimspiel gegen die HSG Osnabrück nur ein Sieg. Doch die Partie endete 28:28 (15:14). Zwei Sekunden vor Schluss erzielte Jana Ellberg den Ausgleich für die Gäste. „Aber der eine Punkt hilft uns auch weiter. Wir haben den Klassenerhalt wieder selbst in der Hand“, tröstete sich Trainerin Cordula Schröder-Brockshus.

„Den Sieg hatten wir auch nicht verdient. Wir waren zwar spielerisch die bessere Mannschaft, haben aber viele Chancen nicht genutzt“, resümierte Cordula Schröder-Brockshus. Einige Leistungsträgerinnen hätten „nicht ihren besten Tag erwischt“. Dennoch hätte es für die Hausherrinnen zu den anvisierten zwei Zählern reichen können, eigentlich sogar müssen.

Als Cordula Schröder-Brockshus 20 Sekunden vor Spielende ihre letzte Auszeit nahm, sprach nämlich so gut wie alles für den TV Neerstedt: Die Gastgeberinnen lagen nach einem Treffer von Katharina Stuffel aus der 59. Spielminute mit 28:27 vorne, hatten nach einer Zeitstrafe gegen Osnabrücks Tessa Kübler eine Spielerin mehr auf dem Feld und waren in Ballbesitz. Doch die Gäste legten sich bei ihrer Lagebesprechung einen Plan zurecht. „Osnabrück hat Jana Ellberg an die Mittellinie gestellt, im Vier-gegen-sechs verteidigt und auf die Karte Zeitspiel gesetzt“, schilderte Cordula Schröder-Brockshus.

Tatsächlich tappten die Gastgeberinnen in die Falle: Noelle Storck verweigerte völlig freistehend den Abschluss – folgerichtig entschieden die Schiedsrichter Holger Bellersen und Steffen Voigts ohne Vorwarnzeichen auf passives Spiel und Ballbesitz für die HSG, und die an der Mittellinie auf ihre Chance lauernde Ellberg vollstreckte zwei Sekunden vor ultimo zum Endstand.

Im zweiten Abschnitt waren die Neerstedterinnen lange einem Rückstand hinterhergelaufen. Swantje Timmermann brachte die ohne Haupttorschützin Lisa Meyer angereisten Gäste mit 18:17 (38.) nach vorne. Die Führung hielt bis zum 27:26 (58.).

Wer die Oberliga neben der SG Findorff verlassen muss, entscheidet sich nun am letzten Spieltag. Bereits am kommenden Freitag, 20. Mai, 20 Uhr, legt der TV Neerstedt beim Tabellenvierten Wilhelmshavener HV vor. Der TV Dinklage empfängt tags darauf die zweitplatzierte HSG Hunte-Aue Löwen. Mit einem Sieg in der Jadestadt würde der TV Neerstedt den Klassenerhalt perfekt machen. Bei einer Niederlage müsste auch der TV Dinklage sein finales Heimspiel gegen die Löwinnen verlieren.

Stenogramm TV Neerstedt – HSG Osnabrück 28:28 (15:14) TV Neerstedt: von Seggern, Huntemann - K. Stuffel (6), Storck, Mathieu, Kunz (7/3), Struß (7/2), Windhorst, Brinkert, Maus (3), Sempert, Rippe (2), Siemers, Voigt (3) HSG Osnabrück: Bebenroth, Schlautmann - Andreßen, Feldscher, Kübler (13/4), Ellberg (3), Nikolaus (6), Hanck (2), Schilberg (2), Timmermann (2) Siebenmeter: TVN 9/5, HSG 4/4 Zeitstrafen: TVN 3, HSG 5 Schiedsrichter: Holger Bellersen/Steffen Voigts Besondere Vorkommnisse: Rote Karte ohne Bericht für Lea Hanck (HSG Osnabrück/43.)