TV Neerstedt nutzt Chancen gegen SG Neuenhaus/Uelsen nicht

Von: Jürgen Prütt

Auf dem Boden der Tatsachen: Nina Sempert (beim Wurf) kassierte mit dem TV Neerstedt eine 19:30-Pleite gegen die SG Neuenhaus/Uelsen. © Tamino Büttner

Neerstedt – In der vorigen Saison hatten die Handballerinnen des TV Neerstedt gegen die SG Neuenhaus/Uelsen in eigener Halle mit 30:21 triumphiert. Beim Wiedersehen musste der Oberligist gegen die Grafschafterinnen an gleicher Stelle eine herbe 19:30 (9:13)-Niederlage hinnehmen. Nicht einmal eine Woche nach dem Erfolg bei der HSG Hude/Falkenburg sind die Grün-Weißen zurück auf dem Boden der Tatsachen. „Das Selbstbewusstsein ist wieder dahin“, sagte Cordula Schröder-Brockshus.

Zu gerne wäre die Trainerin mit ihrer Crew weiter auf der Derbywelle geritten. Zur Halbzeit schien für die Neerstedterinnen bei einem Vier-Tore-Rückstand auch noch alles möglich. Schließlich hatten Nadja Albes und Co. beim Sieg in Ganderkesee einen Acht-Tore-Rückstand wettgemacht. Dass die Grün-Weißen dazu in der Lage sind, ist aber auch dem Vorjahresachten nicht verborgen geblieben. Die von Cordula Schröder-Brockshus im Vorfeld als „unbequem und unberechenbar“ eingestuften Gäste kamen konzentriert aus der Kabine, bauten ihre Führung auf 18:11 (40.) aus und ließen fortan nichts mehr anbrennen. Die erste Halbzeit sei noch „ganz okay“ gewesen, bilanzierte Cordula Schröder-Brockshus. „Aber nach dem Wechsel lassen wir wieder einmal zu viele Chancen liegen“, haderte die 29-Jährige. Viermal scheiterten die Gastgeberinnen in der zweiten Halbzeit mit Siebenmetern.

Bis zum 17:23 (50.) durch Celina Struß hielt sich der Rückstand des TV Neerstedt im Rahmen. Dann zog die SG Neuenhaus/Uelsen binnen fünf Minuten mit einem 4:0-Lauf auf zehn Treffer davon – 17:27. „Wir haben in der Abwehr in den Eins-gegen-eins-Situationen keinen Zugriff bekommen“, klagte Cordula Schröder-Brockshus. Ihre Mannschaft lag im zweiten Heimspiel der Saison nicht ein einziges Mal in Führung. Viermal leuchtete ein Unentschieden von der Anzeigetafel der Neerstedter Sporthalle – letztmals beim 5:5 durch Johanna Stuffel in der zwölften Spielminute. Stefanie Hanuscheck verkürzte im weiteren Verlauf per Doppelpack noch einmal auf 7:8 (17.). Dann schlug das Pendel endgültig zugunsten der Gäste aus. Neuenhaus traf in Unterzahl zum 10:7 (19.) und legte noch vor der Pause zum 14:9 (28.) nach.

Mit 3:5 Punkten auf dem Konto geht es für den TV Neerstedt am Sonnabend, 8. Oktober, 17 Uhr, im zweiten Heimauftritt in Folge gegen den ATSV Habenhausen. Der Aufsteiger kassierte an diesem Wochenende in eigener Halle gegen die HSG Hude/Falkenburg eine saftige 19:27-Pleite.

Stenogramm TV Neerstedt – SG Neuenhaus/Uelsen 19:30 (9:14) TV Neerstedt: von Seggern, Huntemann - K. Stuffel (2), Storck, Albes (4/4), Hanuscheck (3), Struß (1), Windhorst, Weiland (4), Maus, J. Stuffel (1), Sempert (2), Rippe, Voigt (2/1) SG Neuenhaus/Uelsen: Helmer - J. Gosink (1), Wolterink (5), C. Holtvlüwer (3/1), Buscher (2), Brink (6), Ch. Gosink (1), Berkau (3), Zwafink, Lefers, J. Holtvlüwer (6), Veddeler (3) Siebenmeter: TVN 10/5, SG 2/1 Zeitstrafen: TVN 3, SG 7 Schiedsrichter: Marcel Lichtenberg/Jan Schweier