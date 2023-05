TV Neerstedt muss nachsitzen

Von: Jürgen Prütt

Teilen

Beine hochlegen ist nicht: Für Nina Sempert (beim Wurf) und ihre Teamkolleginnen vom TV Neerstedt geht die Saison in die Verlängerung. © Tamino Büttner

Neerstedt – Für die Handballerinnen des TV Neerstedt geht die Saison 2022/2023 in die Verlängerung. Trotz der 22:33 (10:14)-Pleite am letzten Spieltag beim Wilhelmshavener HV hat der Oberligist aus der Gemeinde Dötlingen den direkten Abstieg verhindert.

Zweiter Absteiger in die Landesliga neben der SG Findorff ist der TV Dinklage nach der 30:43-Niederlage gegen die HSG Hunte-Aue Löwen. Der TV Neerstedt spielt gegen den Zwölften der Oberliga Niedersachsen in Hin- und Rückspiel einen eventuellen fünften Absteiger aus. Neerstedts Gegner kommt vom Steinhuder Meer und heißt MTV Großenheidorn. Das Hinspiel der Abstiegsrelegation findet am Wochenende 3./4. Juni in Großenheidorn statt, das Rückspiel eine Woche später in Neerstedt.

„Wir werden nun nicht – wie die anderen Teams – im Juni die Beine hochlegen. Wir bleiben im Training und wollen unsere Chance nutzen“, unterstrich Neerstedts Trainerin Cordula Schröder-Brockshus. Für die B-Lizenzinhaberin und ihre Spielerinnen war nach der Niederlage am Freitagabend Daumendrücken für die Löwinnen angesagt. Der Aufsteiger ließ sich am Ende seiner starken Saison nicht hängen, führte beim TV Dinklage in der zehnten Minute mit 9:4 und knackte am Ende sogar noch die 40-Tore-Marke. Lea Hillmer (16) und Kim Klostermann (12) besiegelten den Abstieg der Gastgeberinnen mit insgesamt 28 Treffern fast im Alleingang.

Der TV Neerstedt stand in Wilhelmshaven zunächst gut in der Abwehr. 3:4 lautete der Zwischenstand aus Sicht der Gäste nach einem Treffer von Anna Rippe in der 14. Minute. „Problem war der Angriff. Das zieht sich durch die gesamte Saison“, haderte Cordula Schröder-Brockshus. Acht Minuten vor Ende der ersten Hälfte lag der WHV erstmals mit vier Treffern vorne – 10:6. Mit der Vier-Tore-Differenz ging es auch in die Pause.

Richtig deutlich zugunsten des Tabellenvierten wurde es dann erst in der Schlussviertelstunde. „Wir vergeben zwei Konter in Folge, und dann gehen die Köpfe runter“, berichtete Cordula Schröder-Brockshus. Beim 18:26 (51.) war die Messe gelesen. „Wilhelmshaven hat eine gute Truppe am Start. Die konnten ohne größere Qualitätsverluste durchwechseln“, meinte Cordula Schröder-Brockshus anerkennend.

Wie der WHV bekanntgab, muss Trainer Kai Flathmann nach nur einem Jahr wieder gehen. Für den Bremerhavener wird zukünftig Dennis Graeve die sportlichen Geschicke bei den Jadestädterinnen leiten. Graeve coachte zuvor an der Seite von Andreas Szwalkiewicz die Männer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen und SG VTB/Altjührden in der Oberliga.

Stenogramm Wilhelmshavener HV – TV Neerstedt 33:22 (14:10) Wilhelmshavener HV: Ricklefs, Hoveling - Lange-Emden (1), Niehaus (2), Maas (5/1), Lehmann (1), Neumann (3), Schanko (11/5), Röben (1), Mertens (5), Redler (4), Imelmann TV Neerstedt: von Seggern, Huntemann - K. Stuffel (1), Storck, Kunz (4), Struß (6/1), Windhorst, Brinkert, Maus (3), Sempert (1), Rippe (3), van Dreumel, Voigt (4/3) Siebenmeter: WHV 6/6, TVN 8/4 Zeitstrafen: WHV 3, TVN 2 Schiedsrichter: Sören Bösking/Christopher Kühn