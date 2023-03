TV Neerstedt lässt Punkte beim 21:27 auf dem Silbertablett liegen

Von: Jürgen Prütt

Unnötig: Anna Rippe (am Ball) kassierte mit dem TV Neerstedt in Habenhausen eine vermeidbare 21:27-Pleite. © Tamino Büttner

Neerstedt – Mit dem 18. Spieltag hat sich die Handball-Oberliga Nordsee der Frauen in eine 14-tägige Pause verabschiedet. Der TV Neerstedt verbringt die zwei Wochen nach der 21:27 (10:13)-Niederlage beim ATSV Habenhausen auf Tabellenrang zwölf, der am Saisonende – im besten Fall – zum Relegationsplatz wird.

Für Neerstedts Trainerin Cordula Schröder-Brockshus war die Pleite an der Weser eine ebenso ärgerliche wie vermeidbare. „Habenhausen hat uns die Punkte auf dem Silbertablett serviert, aber wir haben nicht zugegriffen.“ Die Abwehr sei nicht das Manko gewesen, befand Cordula Schröder-Brockshus. „Vorne versuchen wir es aber immer wieder mit dem Kopf durch die Wand“, haderte die 29-Jährige. „Habenhausen hat dann von unseren technischen Fehlern gelebt und viele einfache Tore über Gegenstöße gemacht.“ Alleine sechs seien es im ersten Durchgang gewesen, meinte Cordula Schröder-Brockshus.

Anna Rippe sorgte in der Hinni-Schwenker-Halle für eine Zwei-Tore-Führung der Gäste (3:1/6.). Mitte der ersten Halbzeit lagen die Grün-Weißen mit 7:5 (15.) vorn. Nachdem Nadja Kunz beim Stand von 7:6 (16.) mit einem Siebenmeter gescheitert war, bekam der Tabellensechste langsam Oberwasser. Habenhausens achtfache Torschützin Katrin Friedrichs sorgte für den 13:10-Halbzeitstand.

Nach Wiederanpfiff lieferten sich beide Teams bis zum 14:17 (42.) durch Celina Struß zunächst weiter ein ausgeglichenes Match. Drei Tore des ATSV Habenhausen am Stück brachten die Gäste dann endgültig auf die Verliererstraße – 14:20 (45.). Hoffnung keimte im Neerstedter Lager noch einmal beim 21:24 (54.) durch Delia Mathieu auf. Doch der Treffer der Kreisläuferin war der letzte für die Gäste. Habenhausen schnürte in der ersten Partie nach dem Rücktritt von Trainer Ingo Renken noch einen Dreierpack zum Endstand. „Letztlich haben wir uns selbst geschlagen“, lautete das Fazit von Cordula Schröder-Brockshus.

Da der SV Werder Bremen II am Sonntagnachmittag mit dem 38:25 gegen die SG Findorff im Klassement an den Neerstedterinnen vorbeigezogen ist, steht die Crew aus der Gemeinde Dötlingen acht Spieltage vor Ende der Saison unter dem Strich. Verrückt machen lassen will sich Cordula Schröder-Brockshus dadurch nicht. Im Vorjahr habe ihr Team die nötigen Punkte zum Klassenerhalt auch erst im April geholt, hatte sie im Vorfeld der Partie beim ATSV Habenhausen verdeutlicht.

Weiter geht es für den TV Neerstedt am Samstag, 18. März, 17 Uhr, vor eigenem Anhang gegen den MTV Tostedt. Mit einem Erfolg würde sich die Crew um Spielmacherin Celina Struß in der Tabelle bis auf einen Zähler an die bis dato erst einmal auswärts siegreichen Gäste heranschieben.

Stenogramm ATSV Habenhausen – TV Neerstedt 27:21 (13:10) ATSV Habenhausen: Zumpe, Nienaber - Schneider, Petersen (1), Hanenkamp (3), Sünkenberg, Salkic (2), Friedrichs (8/2), Rathmann (1), Stegemann, Brandt (1), Burwinkel (5/2), Schiege, Böttjer (6) TV Neerstedt: von Seggern, Huntemann - Voigt (3), Mathieu (1), K. Stuffel (1), Kunz (4), Hanuscheck (1), Struß (8/6), Windhorst, Siemers, Sempert (1), Rippe (2) Siebenmeter: ATSV 6/4, TVN 9/6 Zeitstrafen: ATSV 6, TVN 6 Schiedsrichter: Maximilian Berg/Marcel Toschke Besondere Vorkommnisse: Rote Karte ohne Bericht für Svenja Petersen (ATSV Habenhausen) nach der dritten Zeitstrafe (49.)