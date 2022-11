TV Neerstedt bietet Spitzenreiter TV Oyten beim 20:33 eine Halbzeit lang Paroli

Von: Jürgen Prütt

Couragierter Auftritt: Neerstedts Anna Rippe (beim Wurf) setzt sich gegen Oytens Lena Prütt durch und erzielt einen ihrer vier Treffer. © Tamino Büttner

Neerstedt – Eine Halbzeit boten die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt Spitzenreiter TV Oyten in eigener Halle Paroli. Nach dem 12:15 zur Pause unterlag die Crew von Trainerin Cordula Schröder-Brockshus den „Vampires“ aus dem Kreis Verden letztlich aber noch deutlich mit 20:33.

In der 24. Spielminute stand es 11:10 für die von Kai Freese trainierten Gäste. Bis dahin war es ein enges Match. Pia Franke per Doppelpack und Sarah Kennerth stellten zu Beginn der zweiten Halbzeit auf 18:12 (33.) für Oyten – danach hatte der Favorit leichtes Spiel.

„Glückwunsch zum Sieg. Nun gilt der Fokus dem Spiel gegen den ATSV Habenhausen.“ Die Ansprache von Kai Freese an seine Mannschaft fiel nach dem Pflichtsieg im letzten Auswärtsspiel des Jahres kurz aus. Es sei ein „solider Auftritt“ gewesen, konstatierte Oytens Trainer. Der TV Neerstedt wollte nach zuletzt zwei Auswärtssiegen in Folge ohne Druck in die Partie gehen und ein gutes Spiel abliefern. Genauso couragiert und ohne Respekt traten die Grün-Weißen auch auf: Nadja Albes sorgte mit dem 3:2 (10.) für die erste Neerstedter Führung. In der Folge hielt das Heimteam beherzt dagegen, ließ aber auch beste Chancen liegen: Albes scheiterte beim Stand von 3:3 (11.) mit einem Siebenmeter an TVO-Keeperin Bryana Newbern. Wenig später setzte Katharina Stuffel den Ball frei vom Kreis an den Pfosten. Als Stuffel nach ihrem Treffer zum 7:7 (19.) mit Knieproblemen auf die Bank musste, gingen Cordula Schröder-Brockshus die Alternativen aus. „Da war Improvisieren angesagt“, haderte die Übungsleiterin.

Mit Johanna Stuffel hatte im Vorfeld eine weitere Stammkraft aus dem Zentrum der 6:0-Deckung mit Schulterproblemen abgesagt. „Gegen einen solch starken Gegner wie Oyten ist das nicht zu kompensieren“, unterstrich Cordula Schröder-Brockshus, Am Ende stand für die 29-Jährige und Torwarttrainerin Romina Kahler gegen ihren Ex-Club eine deutliche Niederlage. Zwei Jahre war Cordula Schröder-Brockshus im Trikot der „Vampires“ unterwegs, elf hielt Romina Kahler dem ehemaligen Drittligisten die Treue.

Beim Stand von 9:8 (20.) aus Sicht der Gäste nahm Kai Freese seine erste Auszeit. Pia Franke brachte den Titelaspiranten mit vier Treffern nach vorne (15:11/29.). Beim 20:12 (37.) durch Kim-Laura Schmelz war der Klassenprimus längst auf die Siegerstraße eingebogen.

„Gegen Oyten muss man keine Punkte holen. Wir haben in diesem Jahr noch drei wichtigere Spiele“, war die Niederlage für Cordula Schröder-Brockshus schnell abgehakt.

Stenogramm TV Neerstedt – TV Oyten 20:33 (12:15) TV Neerstedt: von Seggern, Huntemann - K. Stuffel (1), Storck, Albes (3), Hanuscheck (1), Windhorst (1), Weiland, Brinkert (2), Maus (3), Sempert (1), Rippe (4/1), Siemers, Voigt (4/2) TV Oyten: Newbern, Land - Prütt (1), Meyer (7), Schmelz (4/1), Franke (8), Kennerth (4), Schengalz (1), Hertes (5), Janssens, Johannesmann (3) Siebenmeter: TVN 7/3, TVO 1/1 Zeitstrafen: TVN 2, TVO 4 Schiedsrichter: Olaf Wagener/Mark Wagener