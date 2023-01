TV Neerstedt erweitert Siegesserie

Von: Jürgen Prütt

Zweifacher Torschütze: Neerstedts Leif Moormann (am Ball) traf beim 25:23-Erfolg gegen die HSG Geestland zum 9:8 und 16:14. © Tamino Büttner

Neerstedt – Die Serie hält! Mit dem 25:23 (12:11) gegen die HSG Geestland haben die B-Jugend-Handballer des TV Neerstedt in der Landesliga ihren vierten Sieg in Folge gefeiert. Nach dem gelungenen Start ins neue Jahr weist der von Leonie Voigt und Stjorven Schröder trainierte Nachwuchs aus der Gemeinde Dötlingen erstmals in dieser Saison eine positive Punktebilanz auf (8:6).

Leonie Voigt berichtete von einem Duell auf Augenhöhe. „Beide Mannschaften hatten ihre Stärken in der Offensive“, befand Neerstedts Übungsleiterin.

Nachdem die Seiten in der Neerstedter Sporthalle bei einer knappen Führung für die Gastgeber gewechselt worden waren, sahen sich die Hausherren letztmals beim 16:17 (34.) einem Rückstand gegenüber. Im weiteren Verlauf habe ihre Crew in der Abwehr „besser zugepackt“, lobte Leonie Voigt. Zweimal Leon Neumann sowie Matti Evers per Dreierpack warfen die Neerstedter entscheidend mit 21:17 (40.) nach vorne. Fünf Minuten vor dem Ende stellte Neumann mit seinem fünften Treffer auf 24:18. In der Schlussphase habe ihre Mannschaft etwas nachgelassen und dadurch einen höheren Sieg vergeben, bemerkte Leonie Voigt.

TV Neerstedt: Brinkmann - Moormann (2), Janssen, von der Ecken, Vosteen (6), Neumann (5), Priser, Martin (2), Evers (10), Grashorn.