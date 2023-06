TV Neerstedt beendet Saison nach 22:37-Niederlage in Habenhausen auf Rang neun

Von: Jürgen Prütt

Gute Leistung: Neerstedts Keeper Mike Krause verhinderte mit seinen Paraden eine höhere Niederlage. © Tamino Büttner

Neerstedt – Geschafft! Für die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt ist eine Saison mit vielen Aufs und Abs mit der Auswärtspartie beim ATSV Habenhausen II zu Ende gegangen. Nach der 22:37 (11:15)-Pleite in der Hinni-Schwenker-Halle beendet die Crew aus der Gemeinde Dötlingen die Spielzeit 2022/2023 auf Tabellenplatz neun.

Zweiter Aufsteiger in die Oberliga neben dem OHV Aurich II ist der TV Schiffdorf nach dem 43:26 gegen die HSG Seevetal/Ashausen. Der MTV Eyendorf muss nach seiner 24:25-Niederlage im Abstiegsshowdown bei der Eickener SpVg als viertes Team neben dem TSV Daverden, dem FC Schüttorf 09 und der HSG Bützfleth/Drochtersen in die Landesliga runter.

„Es hat sich niemand verletzt“, stellte Andreas Müller nach dem Saisonfinale in Bremen fest. Vielmehr Positives wusste der Coach des TV Neerstedt nach dem Trip an die Weser nicht zu berichten. „Glückwunsch an Habenhausen! Der ATSV war die klar bessere Mannschaft und hat verdient gewonnen“, konstatierte Müller. Seine Crew sei in der zweiten Hälfte für die Gastgeber ein „guter Gegenstoß-Trainingspartner“ gewesen. „Man kann und darf in Habenhausen verlieren. Über die Art und Weise müssen wir vielleicht noch einmal reden“, hätte sich der Bookholzberger mehr Gegenwehr erhofft. Nach dem Vier-Tore-Rückstand zur Halbzeit verkürzte Max Hülsmann noch einmal auf 16:18 (36.). Dann war bei den Gästen die Luft raus, und Habenhausen zog über 22:17 (39.) auf 28:18 (48.) davon. Mike Krause habe mit seinen Paraden eine höhere Niederlage verhindert, bescheinigte Müller seinem Keeper eine gute Leistung.

Müller hatte für die bedeutungslose Partie nur ein Rumpfteam zur Verfügung. „Florian Schrader stand zwar auf dem Spielbericht, ist krankheitsbedingt aber nicht zum Einsatz gekommen“, erläuterte der B-Lizenzinhaber. Jakob Poppe glich für die Gäste zum 4:4 aus (8.). In der Folge nutzte der ATSV eine gut achtminütige Neerstedter Torflaute und zog durch den jungen Louis Beyer (12 Treffer) auf 8:4 davon (16.). Mit dem Abstand ging es später auch in die Halbzeit.

Die teaminterne Torjägerkrone bei den Grün-Weißen sicherte sich mit 154 Treffern in 25 Spielen Youngster Max Hülsmann. Kreisläufer Julian Hoffmann hat nur drei Buden weniger auf dem Konto. In Habenhausen hielt sich das Duo jedoch vornehm zurück.

Unterdessen halfen die drei ehemaligen Neerstedter Leistungsträger Thomas Schuetzmann, Michael Siemer und Malte Kasper beim Oberligisten TV Cloppenburg aus. Das Trio sprang beim in Personalnot geratenen Vizemeister der Oberliga Nordsee für das Relegationsrückspiel beim MTV Großenheidorn ein. Letztlich ohne Erfolg: Der TVC verpasste nach dem 34:33 in eigener Halle durch das 25:34 die Rückkehr in die 3. Liga.

Stenogramm ATSV Habenhausen II – TV Neerstedt 37:22 (15:11) ATSV Habenhausen II: Wilshusen, Wessels - Voigt (5), Klün, Millahn (2), Beyer (12/2), Meier (1), Helbig (3), Cagliani (3), Marz (2), Petersen (1), Wessling (4), Steghofer (3), Gebhardt (1) TV Neerstedt: Krause, Oltmanns - Ch. Steenken, Schrader (n. e.), Poppe (2), Marcel Reuter (3), Hoffmann (1), Schröder (3), Auffarth (1), Hennken (3/3), Hülsmann (4), Kunz (5) Siebenmeter: ATSV 3/2, TVN 3/3 Zeitstrafen: ATSV 4, TVN 0 Schiedsrichter: Sören Petereit/Axel Tapper