„Der TV Neerstedt darf nicht absteigen“

Von: Jürgen Prütt

Will auf die Zähne beißen: Die Oberschenkelverletzung von Julian Hoffmann (am Ball) ist noch nicht abgeklungen. © Tamino Büttner

Neerstedt – Handball-Verbandsligist TV Neerstedt ist durch das 25:27 gegen die HSG Hunte-Aue Löwen erstmals in dieser Saison unter den Strich gerutscht. Mit 13:25 Punkten nehmen die Grün-Weißen neun Spieltage vor Ende der Saison Tabellenplatz zwölf ein, der aktuell in die Landesliga führen würde. Trotzdem ist TVN-Coach Andreas Müller vor dem Heimspiel gegen den VfL Fredenbeck II an diesem Samstag, 19.30 Uhr, felsenfest davon überzeugt, dass seine Crew den Klassenerhalt packt. „Die ganz Mannschaft hat riesige Lust, den Bock umzustoßen. Der TV Neerstedt darf nicht absteigen“, sagt der 45-jährige B-Lizenzinhaber.

Die Statistik offenbare das Manko der Grün-Weißen, erläutert Müller: „Wir sind in dieser Saison erst fünfmal mit einer Führung in die Halbzeit gegangen. Meist laufen wir einem Rückstand hinterher. In der Pausenbesprechung geht es dann darum, wie wir diesen wieder aufholen.“ Das gelte es abzustellen. Sein Team müsse ein anderes Gesicht zeigen. „Wir müssen von Beginn an mehr reinwerfen“, fordert der Bookholzberger.

Mit dem Gegner aus dem Landkreis Stade habe er sich im Vorfeld nicht zu intensiv beschäftigt, erklärt Müller. Warum? „Fredenbecks Zweite hat in dieser Saison schon an die 30 Spieler eingesetzt – da weiß man ohnehin nie, in welcher Besetzung die auflaufen.“ Auf einzelne Spieler könne man sich schwer einstellen. Unterstützung von „oben“ wird der VfL Fredenbeck II aber voraussichtlich nicht erhalten. „Die Erste des VfL spielt in der Oberliga zeitgleich gegen den TuS Rotenburg“, erläutert Müller.

Ein dickes Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Florian Schrader. Beim Rückraummann ist die Oberschenkelverletzung aus der Partie in Eyendorf wieder aufgebrochen. Unterdessen will Julian Hoffmann erneut auf die Zähne beißen. Im Derby gegen die Löwen machten Neerstedts Kreisläufer Probleme am rechten Oberschenkel zu schaffen. Hoffmann nutzte jede Gelegenheit, um sich behandeln zu lassen. Richtig abgeklungen ist die Verletzung noch nicht. „Julian wird dabei sein und sich in den Dienst der Mannschaft stellen“, betont Müller.

Den Abend wollen die Neerstedter gemeinsam mit ihren Sponsoren in gemütlicher Runde ausklingen lassen „Auch die anderen Seniorenteams werden da sein und uns unterstützen“, sagt Müller.