TV Dötlingen gewinnt „Abnutzungskampf“ gegen Beckeln Fountains

Von: Sven Marquart

Teilen

Verdiente sich gegen Beckeln die Bestnote: Dötlingens Benjamin Bohrer. © Tamino Büttner

Landkreis – Führungswechsel in der Fußball-Kreisliga: Nach dem 3:1-Erfolg über die SF Wüsting hat der TV Munderloh an der Tabellenspitze aufgrund des besseren Torverhältnisses den Harpstedter TB abgelöst, der an diesem Wochenende nicht im Einsatz war.

FC Huntlosen – VfL Stenum II 2:2 (2:0): Obwohl Huntlosen bis zur 79. Minute mit 2:0 geführt hatte, bewertete Trainer Georg Zimmermann das Ergebnis „insgesamt positiv“. Kolja Schrinner (27.) und Philipp Passon (40.) trafen für die Gastgeber, bei den Pascal Wollenweber ein gelungenes Debüt feierte. Der Sechser glänzte mit Ruhe am Ball und ein paar feinen Pässen. Nach der Pause erhöhte Stenum den Druck. „Ab der 60 Minute haben wir dann aufgehört, von hinten rauszuspielen und nur noch verteidigt“, berichtete Zimmermann. Mit einem 25-Meter-Freistoß genau in den Knick verkürzte Bjarne Brokate auf 1:2 (79.). „Irgendwie habe ich gehofft, dass wir es über die Zeit bringen“, sagte Zimmermann. Vergeblich: Felix Rutayungwa markierte in der Nachspielzeit das 2:2 (90.+4). „Über das gesamte Spiel gesehen, ist das Ergebnis verdient“, gab Zimmermann zu.

VfL Wildeshausen II – FC Hude II 0:1 (0:1): „Wir hätten wohl noch bis 23 Uhr spielen können und trotzdem kein Tor gemacht“, sagte VfL-Coach Selcuk Keyik. Trotz einiger guter Chancen, brachte seine Crew keinen Treffer zustande. So setzte Luke Berger das Spielgerät an die Latte, und auch ein Kopfball von Mihai-Andrei Nitu war nicht von Erfolg gekrönt. Als Kevin Schwarze die Kugel kurz vor der Pause im Huder Tor untergebracht hatte, entschied Schiedsrichter Dominik Möller auf Abseits. Anders die Gäste. „Hude hatte nur eine einzige Chance“, erklärte Keyik. Und die nutzte Sebastian Voigt zum 1:0 (21.). Zuvor hatte sich Nico Matten auf der linken Wildeshauser Abwehrseite vernaschen lassen. „Uns hat die Kompaktheit aus den letzten drei Spielen gefehlt. Trotzdem darfst du das Spiel nicht verlieren. Hude hat uns mit Einsatz den Schneid abgekauft und am Ende glücklich gewonnen“, resümierte Keyik. Er versuchte sich damit zu trösten, dass Daniel Wollenberg erstmals nach seinem Kreuzbandriss wieder über 90 Minuten ging.

Beckeln Fountains – TV Dötlingen 1:4 (1:3): Beide Teams lieferten sich eine Regenschlacht. „Das war schon ein Abnutzungskampf“, sagte Dötlingens Trainer Markus Welz. Seine Elf hatte die erste gute Chance der Partie, doch Shqipron Stublla scheiterte am starken Fountains-Keeper Luca Weichler. Auf der Gegenseite parierte Kevin Pecht zweimal bravourös gegen Jonas Evers und Timo Gralheer. Dann hinderte Tim Sander Shqipron Stublla regelwidrig daran, in den Strafraum einzudringen. „Das Bein nimmt er natürlich dankbar an. Aber der Elfmeter ist absolut berechtigt“, bestätigte Beckelns Übungsleiter Matthias „Jupp“ Büsing. Shqipron Stublla trat selbst an und verwandelte zum 1:0 (11.). Dötlingens Torjäger war auch an der Traumkombination beteiligt, die Hendrik Sandkuhl mit dem 2:0 krönte (21.). In typischer Manier verkürzte Jonas Evers auf 1:2 (28.). „Da waren wir eigentlich dran“, meinte Büsing. Doch dann verlor sein Team Bartosz Drozdowski aus den Augen, dessen Kopfball Christoph Hartlage zum 1:3 ins eigene Tor lenkte (39.). Mit dem 4:1 sorgte Enis Stublla für die Entscheidung. (54.). „Ich glaube, verdient. Wir haben zur richtigen Zeit die Tore gemacht“, freute sich Welz. Büsing wollte seiner Mannschaft „keinen Vorwurf machen – sie hat alles versucht“. Neben den beiden Torhütern verdienten sich die Dötlinger Shqipron Stublla und Benjamin Bohrer sowie Beckelns Jann Lüllmann die Bestnoten.