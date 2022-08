Faustball-Teams des TV Brettorf feilen an DM-Form

Von: Sönke Spille

Die Reise hat sich gelohnt: Trainer Klaus Tabke (h. v. l.), Hauke Spille, Tom Hartung, Moritz Cording, Vincent Neu (v. v. l.), Hauke Rykena und Malte Hollmann vom TV Brettorf konnten in der Schweiz viel mitnehmen. © TV Brettorf

Brettorf – Beim TV Brettorf laufen die Vorbereitungen auf die Faustball-DM auf Hochtouren. Nicht nur organisatorisch. Auch die Mannschaften der Frauen und Männer wappnen sich aktuell intensiv für die deutsche Meisterschaft am 27. und 28. August auf heimischer Anlage. Ihr Ziel: auf dem Saisonhöhepunkt die beste Leistung abrufen.

Männer

Die TVB-Männer nutzten in den vergangenen Tagen in der Schweiz die Chance, sich im Rahmen einer Turnierserie in Form zu bringen. Neben den Obersee-Masters in Jona trat die Crew von Trainer Klaus Tabke auch beim Abendturnier in Oberentfelden und dem „Faustball-Weltklasse“ in Elgg an – und das sehr erfolgreich. Bereits in Jona konnten die Brettorfer über weite Strecken überzeugen. Es fehlte lediglich an Konstanz. So auch im Duell mit Liga-Konkurrent TSV Hagen 1860. „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht“, berichtete Tabke. Brettorf verlor, verpasste somit trotz des Sieges gegen SG Novo Hamburgo (Brasilien) die Halbfinalqualifikation.

Deutlich besser lief es zwei Tage später in Oberentfelden. Im Halbfinale lieferte Brettorf den Gastgebern vom STV ein tolles Duell mit spektakulären Abwehraktionen. „Wir hätten eigentlich 2:0 gewinnen müssen, haben den zweiten Satz etwas abgeschenkt“, meinte Tabke. Am Ende gewann sein Team 11:7, 10:12, 11:7 – und feierte kurz darauf mit dem Erfolg gegen Hagen den Turniersieg (8:11, 15:14, 11:3, 11:6).

Noch höher dürfte wohl der zweite Platz einen Tag später in Elgg anzusehen sein. Hauke Rykena, Vincent Neu (Angriff), Hauke Spille (Zuspiel), Tom Hartung, Moritz Cording und Malte Hollmann (Abwehr) überzeugten auch hier gegen namhafte Konkurrenten, bezwangen in der Vorrunde die FG Elgg-Ettenhausen und Sogipa Porto Alegre. Im Halbfinale gewann der TVB dann in eindrucksvoller Manier gegen den amtierenden Europacupsieger Tigers Vöcklabruck aus Österreich. Bemerkenswert war dabei der zweite Satz, als die Tabke-Fünf einen 7:10-Rückstand noch in ein 15:13 verwandelte. „Für die gesamte Mannschaft war die Reise unheimlich gut“, konstatierte Tabke: „Die Jungs haben gesehen, dass sie auch gegen Teams wie Vöcklabruck in der Lage sind, das Spiel noch zu drehen, wenn sie das abrufen, was in ihnen steckt.“ Am positiven Fazit konnte auch die Finalniederlage gegen Novo Hamburgo nichts ändern. „Sie haben bei feuchtem Boden mit unheimlich viel Druck gespielt, sind volles Risiko gegangen“, sagte der TVB-Coach: „Die Entscheidung, die Woche in die Schweiz zu fahren, war aber völlig richtig. Jeder im Team konnte in den Spielen viel mitnehmen. Und auch bei der europäischen Konkurrenz haben wir mit unserer Leistung Eindruck hinterlassen.“

Frauen

Auf der DM-Anlage bereitete sich derweil das Brettorfer Frauenteam vor. Drei Tage verlangten die Spielertrainerinnen Laura Marofke und Karen Kläner in Zusammenarbeit mit Betreuer Christian Kläner dem Zehneraufgebot alles ab. „Wir wollten mit unserem großen Kader noch einmal zusammenrücken“, erklärt Karen Kläner. Neben Einheiten mit dem Ball und Trainingsmatches standen deshalb auch teambildende Spiele auf dem Programm. Mit dem MTV Wangersen, der am Wochenende vor der DM um den Aufstieg in die 1. Bundesliga kämpft, hatten die Brettorferinnen zudem einen Sparringspartner zu Gast. „Wir haben uns sehr gefreut, dass Wangersen zugesagt hat. So haben wir noch einmal einige Formationen getestet und uns die Sicherheit geholt, dass wir auch verschiedene Möglichkeiten während der DM haben“, sagt Karen Kläner, die mit der Leistung des gesamten Kaders zufrieden war: „Mit Ausnahme des letzten Bundesliga-Spieltages haben wir vorher schon einen leicht positiven Trend erkennen können“, sagt sie: „Das hat sich nun fortgesetzt. Wenn wir so weiterarbeiten, bin ich sehr zuversichtlich.“ Zumal auf die TVB-Frauen noch weitere Bewährungsproben warten. So wird es weitere Testspiele gegen die Bundesliga-Konkurrenten SV Moslesfehn und Wardenburger TV geben. Im DM-Viertelfinale treffen die Brettorferinnen dann auf den TV Segnitz.

Alle Informationen zur DM und Tickets gibt es unter www.tvbrettorf.de.

