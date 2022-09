TV Brettorf übertrifft alle Erwartungen

Von: Sven Marquart

Unerwarteter Erfolg: Trainer Hauke Rykena (h. v. l.), Marla-Renee Schütte, Ronja Düßmann, Lara Nordbrock, Louisa Garms, Trainerin Alicia Poppe sowie Jenna Weber (v. v. l.), Leni Hasselberg und Jette Weber vom TV Brettorf freuen sich über DM-Silber. © TV Brettorf

Brettorf/Ahlhorn – Ohne große Erwartungen waren die U 16-Faustballerinnen des TV Brettorf zur deutschen Meisterschaft ins thüringische Veilsdorf gefahren. Umso größer war der Jubel bei den Schützlingen von Hauke Rykena und Alicia Poppe, als ihnen bei der Siegerehrung Silbermedaillen um die Hälse baumelten. Auch die Mädchen des Ahlhorner SV hatten Grund zur Freude: Sie holten Bronze. Der TV Huntlosen wurde Elfter. Ohne Edelmetall kehrten die Jungen des Ahlhorner SV (Fünfter) und TV Brettorf (Zwölfter) von den Titelkämpfen der männlichen U 16 aus Bad Liebenzell zurück.

Weibliche U 16

„Da wir bei der Landesmeisterschaft nur Fünfter geworden sind, hatten wir uns zum Ziel gesetzt, die Vorrunde zu überstehen und eventuell das Viertelfinale zu erreichen“, berichtete Brettorfs Coach Hauke Rykena. Doch es sollte noch besser kommen. Seine Crew wurde nach Niederlagen gegen den Ahlhorner SV (8:11, 6:11) und SV Kubschütz (8:11, 11:7, 4:11) sowie Siegen über den TSV Dennach (11:4, 11:6) und Ausrichter SV EK Veilsdorf (11:2, 11:3) Dritter der starken Vorrundengruppe A.

Zum Achtelfinalerfolg über den TV Huntlosen (12:10, 11:7) leistete Jette Weber mit starken Angaben einen entscheidenden Beitrag. Im Viertelfinale waren sowohl die Brettorferinnen als auch ihr Gegner MTV Wangersen hauptsächlich auf Sicherheit bedacht. „Ronja Düßmann und Marla-Renee Schütte haben hinten alles rausgeholt“, lobte Rykena seine Abwehrspielerinnen nach dem kräftezehrenden 2:1 (8:11, 11:5, 11:7).

Anschließend kam es zum erneuten Aufeinandertreffen mit dem Ahlhorner SV. „Wir wollten uns unbedingt für die Vorrundenniederlage revanchieren“, unterstrich Rykena. Das war seinem Team beim 11:6, 11:8 deutlich anzumerken. Auch im Finale gegen den SV Kubschütz schienen die Brettorferinnen zunächst auf der Siegerstraße unterwegs zu sein, mussten sich nach ihrer Satzführung aber noch mit 11:8, 7:11, 5:11 geschlagen geben. Die SVK-Angreiferin visierte immer erfolgreicher die Lücken in der Brettorfer Abwehr an. „Kubschütz war am Ende einfach einen Tick besser“, meinte Hauke Rykena anerkennend. „Trotzdem sind wir unglaublich glücklich, dass es zur Silbermedaille gereicht hat“, strahlte der TVB-Coach.

Bronze sicherte sich der Ahlhorner SV durch das 8:11, 11:9, 11:5 im Spiel um Platz drei gegen den TV Herrnwahlthann.

Männliche U 16

Die ausschließlich mit U 14-Akteuren bestückte Mannschaft des TV Brettorf schlug sich wacker und zog mit drei Vorrundensiegen bei einer Niederlage als Gruppenzweiter ins Achtelfinale ein. Dort unterlag das Team von Tobias Kläner und Tom Hartung dem SV Kubschütz nach hartem Kampf mit 9:11, 11:6, 6:11. In den Platzierungsspielen setzte es zwei weitere knappe Niederlagen gegen den Leichlinger TV (6:11, 15:13, 1:11) und den MTV Oldendorf (4:11, 11:8, 9:11).

Als ungeschlagener Gruppensieger hatte sich der Ahlhorner SV direkt für das Viertelfinale qualifiziert, musste sich dort aber Brettorf-Bezwinger Kubschütz mit 11:9, 9:11, 10:12 beugen. Es sollte die einzige Turnierniederlage für die Mannen von Achim Kuwert-Behrenz und Jan Gißler bleiben. Nach Siegen über den TV Bretten (11:5, 11:9) und den TV Waibstadt (15:13, 11:9) lief der ASV als Fünfter ein. Deutscher Meister wurde der TuS Empelde durch den 2:1-Finalerfolg über Ausrichter TV Unterhaugstett.