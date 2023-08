TV Brettorf trotzt dem Regen

Von: Sven Marquart

Teilen

Die Nummer eins im Norden: Leni Hasselberg (h. v. l.), Martje Wickmann, Nela Wawrzinek, Emma Ahrens (v. v. l.) sowie Leni und Nina Garms vom TV Brettorf fahren als norddeutscher Meister zur DM nach Unterhaugstett. © TV Brettorf

Ahlhorn – Pünktlich zum Spielbeginn setzte langanhaltender Regen ein. Doch auch von den ergiebigen Niederschlägen ließen sich die U 14-Faustballerinnen des TV Brettorf bei der norddeutschen Meisterschaft in Ahlhorn nicht stoppen. Auf dem Weg zum Titel gab die Crew von Trainerin Esther Ahrens lediglich einen Satz ab und qualifizierte sich zudem für die DM am 16. und 17. September in Unterhaugstett. Das war auch das erklärte Ziel des Niedersachsenmeisters gewesen.

In der Auftaktpartie gegen den MTV Wangersen hatte der TV Brettorf zunächst Schwierigkeiten zu seinem Spiel zu finden. Doch nach dem Verlust des ersten Satzes kamen die Schwarz-Weißen immer besser ins Rollen und behaupteten sich schließlich knapp mit 13:15, 11:4, 15:14. Im zweiten Vorrundenspiel gegen Ausrichter Ahlhorner SV zeigte der TVB eine konstante Leistung mit wenigen Eigenfehlern und gewann mit 11:9, 11:8.

Bei nachlassendem Regen behauptete sich Brettorf im Halbfinale mit 11:8, 11:9 gegen den MTSV Selsingen. Endspielgegner war – wie schon im Finale der Landesmeisterschaft – der TV Jahn Schneverdingen. Beide Schlagfrauen drückten der Partie ihren Stempel auf. Letztlich hatte der TVB erneut das bessere Ende für sich (11:9, 15:14).

Die ASV-Mädchen verloren auch ihre zweite Vorrundenbegegnung gegen Wangersen (11:9, 8:11, 7:11) sowie das Qualifikationsspiel gegen Selsingen (7:11, 7:11). Das 11:7, 11:8 gegen den Braschosser TV brachte den Ahlhornerinnen Platz fünf.

Auch ihre männlichen Vereinskollegen beendeten die norddeutsche Meisterschaft als Fünfter. „Unsere Mannschaften haben sich in dem starken Teilnehmerfeld mehr als wacker geschlagen“, resümierte ASV-Faustballabteilungsleiter Ulrich Meiners. Bei den Jungen ging der Titel an den MTV Oldendorf. Der TV Brettorf verpasste als Vierter knapp das Siegerpodest.