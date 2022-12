TV Brettorf total verunsichert

Von: Sönke Spille, Sven Marquart

Teilen

Auf DM-Kurs: Mieke Kienast kletterte mit dem Ahlhorner SV auf den zweiten Tabellenplatz. © Sven Marquart

Ahlhorn/Brettorf – Unterschiedlicher könnte die Leistungskurve nicht verlaufen: Bei den Erstliga-Faustballerinnen des TV Brettorf hält der Abwärtstrend weiter an. Am vierten Advent verloren die Brettorferinnen gegen den Ohligser TV (0:3) und den VfL Kellinghusen (2:3) und rutschten in der Tabelle auf Platz sechs ab. Dagegen kletterte der Ahlhorner SV durch die beiden 3:0-Erfolge über den MTV Wangersen und TK Hannover auf Rang zwei.

Ohligser TV – TV Brettorf 3:0 (11:6, 11:3, 11:4): Gegen den Spitzenreiter hatte Brettorf nichts zu bestellen. „Ohligs hat es von Beginn an richtig gut gemacht“, sagte TVB-Abwehrspielerin Ida Hollmann, die gemeinsam mit Jule Weber und Laura Koletzek die Defensive bildete. „Bei uns kam kein Spielfluss auf. Es läuft nichts zusammen, was nach der guten Saisonvorbereitung echt komisch ist. Wir sind auf allen Positionen total verunsichert – warum auch immer“, ärgerte sich Spielertrainerin Laura Marofke, die neben Karen Kläner im Angriff agierte.

TV Brettorf – VfL Kellinghusen 2:3 (3:11, 10:12, 11:4, 11:6, 2:11): Im Anschluss rückte Laura Cording für Laura Koletzek ins Team. „Wir sind wieder schwach gestartet, haben es aber mit zunehmender Spieldauer immer besser gemacht“, meine Ida Hollmann. Nach dem 0:2-Satzrückstand berappelten sich die Schwarz-Weißen. „Das sah dann ein bisschen mehr nach Faustball aus. Es waren auch ein paar schöne Spielzüge dabei“, erklärte Laura Marofke. Doch im Entscheidungssatz lief bei ihrer Crew dann überhaupt nichts mehr zusammen. „Wir haben gleich zu Beginn den Anschluss verloren“, sagte Ida Hollmann: „Kellinghusen hatte das Zuspiel gut an der Leine, und Jacqueline Böhmker hat super gepunktet.“ Nach den beiden Niederlagen müssen sich die mit DM-Ambitionen gestarteten Brettorferinnen, die diesmal von Johannes Jungclaussen betreut wurden, in der Tabelle endgültig nach unten orientieren. „Wir müssen aufpassen!“, warnt Laura Marofke.

Ahlhorner SV – MTV Wangersen 3:0 (11:5, 11:7, 11:4): Die Ahlhornerinnen traten sehr entschlossen auf und gaben dem Tabellenvorletzten nicht den Hauch einer Chance. Sarah Albrecht, Michaela Grzywatz und Felicia Gißler waren in der Abwehr kaum zu überwinden, und im Angriff wechselten sich Jordan Nadermann, Mieke Kienast und Tokessa Köhler-Schwartjes ohne Leistungsverlust ab.

Ahlhorner SV – TK Hannover 3:0 (11:5, 11:3, 11:9): Auch gegen den Tabellensiebten ließen die Gastgeberinnen nichts anbrennen. Um den Spielfluss nicht zu unterbrechen, verzichtete Janna Köhrmann auf Wechsel. „Jetzt wollen wir auch unbedingt das DM-Ticket lösen“, betonte Ahlhorns Spielertrainerin. Durch die 0:3-Pleite des TV Jahn Schneverdingen beim SV Moslesfehn rückte der ASV auf Platz zwei vor und benötigt aus den ausstehenden vier Partien noch zwei Siege, um sich sicher für die deutsche Meisterschaft am 4./5. März in Ötisheim zu qualifizieren.