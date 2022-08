TV Brettorf spielt im Finale befreit auf

Von: Sven Marquart

Wissen, was sich gehört: Die Brettorfer Laurence Lüschen (v. l.), Micha Kufeld, Ahmad Khadrawi, Ole Behm, Bjarne Horn, Joey Bieniek, Bastian Steenken und Lucas Praß machten ihrem Trainer Tobias Kläner mit dem Sieg bei der norddeutschen U 14-Meisterschaft das perfekte Hochzeitsgeschenk. © TV Brettorf

Brettorf – Die U 14-Faustballer des TV Brettorf haben ihrem Trainer das perfekte Hochzeitsgeschenk gemacht: Einen Tag, nachdem Tobias Kläner seiner Jennifer standesamtlich das Jawort gegeben hatte, siegte seine Crew bei der norddeutschen Meisterschaft in Leichlingen und qualifizierte sich damit für die DM am 10. und 11. September in Bad Liebenzell. Dorthin begleitet werden die Brettorfer Jungen von den U 14-Mädchen des Ahlhorner SV, die als Dritter bei den norddeutschen Titelkämpfen in Kutenholz ebenfalls das DM-Ticket lösten.

Männliche U 14

Die Brettorfer mussten nicht nur auf Coach Tobias Kläner verzichten, der aus gutem Grund fehlte, sondern auch auf dessen Trainerkollegen Tom Hartung, der sich mit den Brettorfer Männern in der Schweiz auf die DM vorbereitet. Dafür übernahmen Jürgen Steenken und Uwe Kläner die Betreuung. Ihre Schützlinge begannen furios und gewannen den ersten Satz ihres Auftaktmatches gegen den MTV Oldendorf klar mit 11:1. Durchgang zwei holte sich aber der MTV mit 11:9. Durch eine konzentrierte Leistung im zweiten Vorrundenspiel gegen den TuS Wickrath (11:6, 11:5) sicherte sich der Niedersachsenmeister aber den Gruppensieg.

Brettorfs Halbfinalgegner war überraschend erneut der TuS Wickrath. Nach dem Gewinn des ersten Satzes (11:3) schlich sich bei den Mannen um TVB-Kapitän Joey Bieniek im zweiten Abschnitt aber der Schlendrian ein (8:11). Anschließend rissen sie sich jedoch wieder zusammen und machten durch das 11:2 im Entscheidungssatz den Finaleinzug perfekt. Im Goldmatch gegen den MTV Wangersen spielten die Brettorfer dann befreit auf und triumphierten schließlich mit 11:5, 11:6. „Bei der DM wird viel auf die Tagesform ankommen, aber wir wollen schon um den Titel mitspielen“, kündigte Tobias Kläner an.

Weibliche U 14

Das war eine ganz knappe Kiste! Nach der im Modus jeder gegen jeden ausgetragenen Konkurrenz lagen drei der fünf teilnehmenden Mannschaften mit jeweils 6:2 Punkten und 7:3 Sätzen gleichauf an der Tabellenspitze. Somit musste das Ballverhältnis über die Medaillenvergabe entscheiden. Letztlich hatte der MTV Wangersen (+26) die Nase vorn. Ausrichter TSV Essel (+24) und der Ahlhorner SV (+16) folgten auf den Plätzen zwei und drei. Das Team von ASV-Trainerin Edda Meiners war mit einer Pleite gegen Essel ins Turnier gestartet (9:11, 11:9, 5:11). Anschließend brachten Fenja Delitzscher, Alya Hameed, Dareen Hameed, Reem Haweri, Sophia Macht und Thuong Nguyen dem MTV Wangersen trotz Satzrückstands die einzige Niederlage bei (6:11, 11:6, 12:10). Gegen den MTV Lübberstedt (11:5, 11:8) und den TV Jahn Schneverdingen (11:7, 11:4) ließen die Ahlhornerinnen nichts anbrennen.