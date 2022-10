TV Brettorf schreibt Geschichte

Teilen

So sehen Sieger aus: Marcel Osterloh, Malte Hollmann, Tom Hartung, Hauke Rykena und Hauke Spille (von links) sorgten dafür, dass der Pokal in Brettorf blieb. © Spille

Premiere bei den Faustball-Bundesligisten des TV Brettorf: Eine Woche nach den Frauen haben beim Vorbereitungsturnier auf die anstehende Hallensaison auch die Männer am vergangenen Wochenende in eigener Halle den Pokal gewonnen. Dass beide Mannschaften des Gastgebers die beiden Turniere für sich entscheiden, hat es in der langen Geschichte der beiden Wettbewerbe noch nicht gegeben. Im Endspiel schlug der TVB Landkreis-Rivale SV Moslesfehn glatt in zwei Sätzen.

Brettorf – Es war eine nahezu perfekte Leistung, die die Faustballer des TVB im Finale ihres Vorbereitungsturniers ablieferten. Ohne große Probleme sicherte sich das Team mit 2:0 (11:3, 11:7) den Sieg und präsentierten sich eine Woche vor dem Saisonstart in starker Form. „Das war eine gelungene Generalprobe“, fand Brettorfs Trainer Klaus Tabke, der sich neben einer stabilen Defensive insbesondere mit dem Druck aus der Angabe zufrieden zeigte.

Brettorf gegen Moslesfehn – dieses Duell hatte es bereits zum Vorrundenauftakt am Samstagmorgen gegeben. Hier hatte Moslesfehn den besseren Start erwischt, führte bereits mit 9:5, ehe der TVB den Satz noch drehte und die Partie gewann (12:10, 11:4). Auch im Anschluss behielt die Mannschaft von Klaus Tabke gegen den Ahlhorner SV II (11:2, 11:2) und Lemwerder TV (11:6, 11:3) deutlich die Oberhand und gewann ihr Viertelfinale gegen Bundesliga-Konkurrent SV Armstorf (11:5, 11:3). Auch im Halbfinale setzten die Schwarz-Weißen ihre Siegesserie gegen den amtierenden Deutschen Vizemeister TSV Hagen 1860, der aber nicht mit seinem gesamten Kader in Brettorf auflief, mit 11:8 und 11:5 fort. „Wie sich die Mannschaft ab dem Viertelfinale präsentiert hat, war richtig gut“, fand auch TVB-Coach Tabke: „Wir haben gleich die ersten Bälle gut nach vorne gebracht, dort hat insbesondere das Schusszuspiel von Malte Hollmann und Hauke Rykena gut funktioniert.“

Moslesfehn war nach der Auftaktniederlage gegen den TVB mit Siegen gegen den Lemwerder TV (11:0, 11:4) und den ASV II (11:4, 12:10), der auch seine Partie gegen den LTV verlor (5:11, 9:11) und als Tabellenvierter ausschied, in die Endrunde eingezogen. Dort feierte die Mannschaft von Trainer Bodo Würdemann in einem spannenden Viertelfinale gegen den TSV Lola (11:3, 6:11, 11:9) den Halbfinaleinzug, in dem ein dramatischer 2:1 (7:11, 14:12, 12:10)-Sieg gegen den TK Hannover folgte, bei dem der SVM einen Matchball abwehrte und so den Sprung ins Endspiel schaffte. „Dass wir es bis ins Finale geschafft haben, ist absolut positiv“, konstatierte Würdemann, der im Turnierverlauf aber „noch einige Schwachstellen“ sah: „Da liegt noch Arbeit vor uns“, erklärte er. Während die Abwehr über weite Strecken stabil stand, ließ man im Angriff zu viele Chancen aus. „Es ist aber gar nicht schlecht, dass wir da noch Luft nach oben haben“, so Würdemann.

Für den Ahlhorner SV war derweil im Viertelfinale Endstation. Mit Siegen gegen den TSV Lola (11:5, 11:8) und den TV Brettorf II (12:10, 11:6) sowie einem Unentschieden gegen den MTV Wangersen (11:4, 9:11) sicherte sich der ASV Platz eins in der Vorrundengruppe. Die Zweitvertretung des TVB schied dagegen nach weiteren Niederlagen gegen Wangersen (10:12, 5:11) und Lola (5:11, 5:11) trotz guter Ansätze als Gruppenvierter aus. Für Ahlhorn ging es im Viertelfinale gegen den TSV Hagen 1860, mit 6:11 und 7:11 verpassten die Blau-Weißen aber das Weiterkommen. „Wir haben es größtenteils gut gemacht“, zog Spielertrainer Tim Albrecht trotzdem ein positives Fazit: „Wir haben viel gewechselt, viele Formationen probiert. Gegen Hagen sind wir dann aber nicht so richtig ins Spiel gekommen.“