TV Brettorf leistet Hagenern im Spitzenspiel „Aufbauhilfe“

Von: Sven Marquart

Teilen

Duell auf Augenhöhe: Der TV Brettorf um Hauke Rykena (r.) und der TSV Hagen 1860 mit Florian Kutscher gingen wie im Hinspiel erneut über neun Sätze. © Uwe Spille

Brettorf/Ahlhorn – Die stolze Serie ist gerissen. Drei Jahre, einen Monat und einen Tag nach dem 1:5 gegen den VfK 01 Berlin mussten die Erstliga-Faustballer des TV Brettorf mal wieder eine Niederlage in eigener Halle einstecken. Beim 4:5 gegen Verfolger TSV Hagen 1860 verspielte der Spitzenreiter eine 4:1-Satzführung. Es war zugleich Brettorfs erste Saisonpleite. Die Hagener zogen tags darauf durch das 5:1 gegen den Ahlhorner SV nach Punkten mit dem Klassenprimus gleich. Zuvor hatte das weiter sieglose Schlusslicht aus Ahlhorn schon gegen den Tabellendritten Berliner TS mit 1:5 das Nachsehen gehabt.

Ahlhorner SV – Berliner TS 1:5 (7:11, 8:11, 6:11, 12:10, 7:11, 2:11): Im Vergleich zu den vorangegangenen Begegnungen präsentierten sich die Ahlhorner stark verbessert. Vor allem defensiv waren sie wesentlich stabiler als zuletzt. „Das Resultat entspricht dem Spielverlauf. Trotzdem war das eine deutliche Steigerung“, freute sich ASV-Spielertrainer Tim Albrecht. Dennoch reichte die Leistung seines Teams gegen die Hauptstädter nur zu einem Satzgewinn. „Timon Lützow hat ganz starke Angaben gehauen – dem hatten wir nur wenig entgegenzusetzen“, meinte Tim Albrecht, der mit seinem Bruder Mats und Andrej Macht die Abwehrreihe bildete. Im Angriff agierte nach überwundenem Infekt wieder Jan Hermes an der Seite von Christoph Johannes, der im vierten Satz für Erik Grotelüschen Platz machte.

TV Brettorf – TSV Hagen 1860 4:5 (9:11, 15:13, 11:3, 11:6, 11:4, 2:11, 7:11, 6:11, 5:11): Auch mit einem Tag Abstand hatte Brettorfs Trainer Klaus Tabke noch „an der Niederlage zu knabbern“. Denn die Pleite gehörte in die Kategorie „unnötig“. Nach dem verlorenen ersten Satz und einem 2:6-Rückstand im zweiten Durchgang hatten die Hausherren im Spitzenspiel lange alles im Griff. Die Abwehr mit Marcel Osterloh, Hauke Spille und Tom Hartung stand sehr sicher, und im Angriff bewiesen Hauke Rykena und Malte Hollmann große Übersicht. „Hagen war ratlos“, berichtete Tabke. „Aber dann haben wir Aufbauhilfe geleistet und aus unerklärlichen Gründen aufgehört, konsequent zu spielen“, monierte der TVB-Coach. Satz um Satz holten die Westfalen auf und bejubelten schließlich die gelungene Revanche für die 4:5-Niederlage im Hinspiel. „Wir haben es nicht mehr geschafft, den Schalter umzulegen. Und wenn man eine 4:1-Satzführung nicht nach Hause bekommt, geht die Niederlage in Ordnung“, bilanzierte Tabke. Dennoch ist er mit dem bisherigen Saisonverlauf „sehr zufrieden“. Für den Tabellenführer geht es am Wochenende 21./22. Januar mit den Partien beim VfK 01 Berlin (Samstag, 18 Uhr) und der Berliner TS (Sonntag, 11 Uhr) weiter.

TSV Hagen 1860 – Ahlhorner SV 5:1 (11:6, 11:7, 11:6, 11:3, 8:11, 11:7): Im zweiten Match des Wochenendes verkaufte sich der ASV ebenfalls sehr anständig. „Allerdings war Hagen eine Klasse besser“, musste Tim Albrecht anerkennen. TSV-Angreifer Philip Hofmann wurde in der Offensive diesmal von Abwehrspieler Ole Schachtsiek unterstützt, der den Zweitschlag übernahm. „Ole hat das gut gemacht“, lobte Albrecht seinen Nationalmannschaftskollegen. Komplimente machte er auch seinem Hauptangreifer Jan Hermes. „Jan hat vor allem sehr gute Angaben geschlagen“, sagte der 30-Jährige. Doch erneut langte es für die Ahlhorner nur zu einem Satzgewinn. So bleibt der ASV weiter sieglos am Tabellenende und muss mehr denn je um den Klassenerhalt fürchten. „Allerdings waren das auch zwei starke Gegner. Wir haben eine gute Tendenz erkennen lassen“, blickt Albrecht optimistisch auf das anstehende Derby beim SV Moslesfehn (Freitag, 16. Dezember, 20 Uhr).