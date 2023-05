TV Brettorf lässt TSV Hagen 1860 keine Chance

Von: Sven Marquart

Sofort voll da: Der TV Brettorf um Abwehrspieler Tom Hartung behauptete sich klar mit 5:0 beim TSV Hagen 1860. © Uwe Spille

Brettorf/Ahlhorn – Die Erstliga-Faustballer des TV Brettorf haben ihre Tabellenführung durch das klare 5:0 beim TSV Hagen 1860 ausgebaut und sich damit eine gute Ausgangsposition für die weitere Saison verschafft. Dagegen versinkt Schlusslicht Ahlhorner SV nach dem 0:5 gegen den Leichlinger TV immer tiefer im Leistungsloch.

TSV Hagen 1860 – TV Brettorf 0:5 (9:11, 4:11, 6:11, 7:11, 8:11): Hagen musste auf seinen verletzten Hauptangreifer Philip Hofmann verzichten. Stattdessen begannen die Westfalen mit Florian Kutscher und Robin Kuhlmann in der Offensive. Doch gerade Kutscher hatte keinen guten Tag erwischt. Im Matchverlauf stellten die Gastgeber mehrfach um und probierten es sogar mit Abwehrspieler Ole Schachtsiek im Angriff. „Trotzdem hatten wir das Spiel jederzeit im Griff. Wenn Hagen mal etwas stärker wurde, waren wir immer in der Lage eine Schippe draufzulegen“, berichtete Malte Hollmann. Brettorfs Kapitän kam wegen seiner Knieprobleme nicht zum Einsatz. Trainer Klaus Tabke vertraute vom ersten bis zum letzten Ballwechsel Hauke Rykena, Vincent Neu, Marcel Osterloh, Hauke Spille und Tom Hartung. „Wir waren auf allen Positionen sofort voll da und haben unser Spiel souverän durchgezogen“, sagte Hollmann. „Wenn man mit 5:0 in Hagen gewinnt, kann man auf jeden Fall zufrieden sein – auch wenn Philip Hofmann nicht dabei war“, bilanzierte Brettorfs Mannschaftsführer.

Ahlhorner SV – Leichlinger TV 0:5 (9:11, 6:11, 3:11, 7:11, 4:11): Die Ahlhorner hatten große Hoffnungen in die Rückkehr von Jan Hermes gesetzt, der gegen Hagen (1:5) und Kellinghusen (0:5) gefehlt hatte. Doch auch mit seinem etatmäßigen Schlagmann war der ASV nicht in der Lage, Leichlingen Paroli zu bieten. Lediglich der erste Satz, als der LTV noch nicht auf Betriebstemperatur war, verlief ausgeglichen. „Wir konnten nicht mal ansatzweise unser Potenzial abrufen. Es ist natürlich enttäuschend, wenn man in so einem wichtigen Spiel so eine Klatsche bekommt“, redete Ahlhorns Spielertrainer Tim Albrecht Klartext. Im anstehenden Derby beim TV Brettorf (Freitag, 2. Juni, 18.30 Uhr) müsse sein Team „mehr Biss und Kampfgeist auf den Platz bringen“, forderte der Nationalspieler: „Bis dahin haben wir zwei Wochen Zeit, uns zu besinnen und neuen Ehrgeiz zu entwickeln.“