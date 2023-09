Fuastball: U16 des TV Brettorf kürt sich zum Vizemeister – nur der TV Unterhaugstett kann Kläner-Team stoppen

Von: Julian Diekmann

Brettorfs U16-Faustballer um Bjarne Horn (h.R.v.l.), Betreuer Tom Hartung, Trainer Tobias Kläner, Joey Bieniek, Bastian Steenken sowie Lucas Praß (v.R.v.l.), Micha Kufeld, Ahmed Khadrawi, Laurence Lüschen und Ole Behm haben den DM-Vizetitel ausgiebig gefeiert. © TV Brettorf

Großer Erfolg für die männlichen U 16-Faustballer des TV Brettorf. Die Mannschaft von Tobias Kläner ist mit dem Vizetitel von der Deutschen Meisterschaft zurückgekehrt. Beim Ausrichter MTV Oldendorf musste sich das Team nur im Finale geschlagen geben, unterlag dort dem TV Unterhaugstett (Baden-Württemberg) knapp mit 1:2 (11:6, 5:11, 8:11).

Brettorf – Trotz der Final-Niederlage war Kläner nicht unzufrieden. „Kurz nach dem Endspiel waren wir etwas niedergeschlagen, weil wir im dritten Satz bereits mit 5:2 geführt hatten. Doch nachdem der erste Ärger verflogen war, haben wir uns riesig gefreut“, sagte der TVB-Trainer: „Unter anderem auch, weil wir uns überhaupt nicht zum Favoritenkreis gezählt haben. Unsere Zielvorgabe war das Viertelfinale. Und jetzt sind wir Deutscher Vizemeister. Das ist grandios.“

Sogar der ganz große Wurf war möglich. Zwar startete Unterhaugstett besser ins Finale, lag gleich im ersten Satz in Führung. Jedoch kämpften sich die Brettorfer zurück. „Nach einer Weile haben wir besser in die Partie gefunden, das Spiel gedreht und den ersten Durchgang noch 11:6 gewonnen“, berichtete Kläner. Startprobleme gab es aber auch in Abschnitt zwei. „Unsere Angriffe waren zu ungenau“, fasste der TVB-Coach zusammen. Diesmal gelang kein Turnaround – 5:11. Dafür lief es im dritten Satz wieder besser. „Bei der 5:2-Führung waren wir guter Dinge, dass wir den Satz nach Hause holen. Leider ist es dann doch noch anders gekommen“, so Kläner. Den Bruch, der danach im Brettorfer Spiel entstand, konnte das Team nicht mehr kitten, musste den Durchgang letztendlich mit 8:11 abgeben.

„Das Endspiel ging hin und her, war im wahrsten Sinne des Wortes ein Wechselbad der Gefühle. Ich bin trotz der Niederlage sehr, sehr stolz. Was meine Spieler über die zwei Tage gezeigt haben, war Gänsehaut pur“, strahlte Kläner mit seinen Vizemeistern um die Wette.