TV Brettorf kriegt gerade noch die Kurve

Von: Sven Marquart

Teilen

Gab Brettorfs Angreiferinnen wichtige Verschnaufpausen: Lena Luthardt aus dem zweiten TVB-Team half gegen Wangersen aus. © Uwe Spille

Brettorf – Es läuft auch weiterhin nicht wirklich rund bei den Erstliga-Faustballerinnen des TV Brettorf. Mit dem 2:3 gegen den TV Jahn Schneverdingen kassierte der Tabellensechste bereits seine sechste Saisonniederlage. Immerhin gewannen die Frauen aus der Gemeinde Dötlingen anschließend mit 3:2 gegen den Vorletzten MTV Wangersen und vergrößerten ihr Polster zu den Abstiegsplätzen so auf vier Punkte.

TV Jahn Schneverdingen – TV Brettorf 3:2 (5:11, 13:11, 6:11, 11:7, 12:10): „Die Niederlage hätte nicht Not getan. Es wäre durchaus ein Sieg drin gewesen. Allerdings haben wir an der einen oder anderen Stelle wieder die nötige Konsequenz vermissen lassen“, sagte Laura Marofke. Die Ex-Schneverdingerin bildete mit ihrer Spielertrainerkollegin Karen Kläner Brettorfs Angriffsduo. In der Abwehr agierten Laura Cording, Jule Weber und Ida Hollmann. Zweimal legten die Gäste eine Satzführung vor. Im Entscheidungssatz hatte dann der amtierende deutsche Meister knapp die Nase vorn. „So ein Spiel kann man auch gewinnen – Jahn hat es durchaus zugelassen“, ärgerte sich Laura Marofke.

TV Brettorf – MTV Wangersen 3:2 (8:11, 11:9, 9:11, 11:4, 11:4): Gegen den Aufsteiger aus dem Landkreis Stade gerieten die Brettorferinnen zweimal in Satzrückstand. „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Zum Glück haben wir noch die Kurve gekriegt“, sagte Laura Marofke. Denn im Falle einer weiteren Pleite hätte ihr Team nur noch das bessere Satzverhältnis vor Wangersen gehalten. Die normalerweise in der zweiten Brettorfer Mannschaft spielende Lena Luthardt verschaffte Karen Kläner und Laura Marofke zwischenzeitlich wichtige Verschnaufpausen.